Фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались на действия оператора «Аквалайн» в УФАС

Две фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались в УФАС на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Аквалайн».

Нарушения, по словам ООО «Тарнога-ЖилКомсерсис» (Тарногский городок) и ООО «Титан» (Вологда) были допущены во время аукциона по поиску подрядчиков на транспортировку отходов на территории Вологодской области.

- Заявители пожаловались на нарушение порядка организации и проведения торгов, в том числе на нарушение порядка подачи заявок на участие; на отсутствие информация о применяемом способе коммерческого учета объема или массы отходов при их транспортировании; на непонятное формирование цен на услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов.

Кроме того, у комиссии вологодского УФАС России возник вопрос к организатору торгов о правомерности объединения в один лот удаленных друг от друга территорий обслуживания (например, центральной части города Вологды и Тарногского района), что создает предпосылки для удорожания расходов на транспортировку и ограничение конкуренции. Этот принцип соединения территорий уже вызвал удивление у вологжан.

В самом «Аквалайне» говорят, что объединили территории «для оказания более качественной услуги».

- Это сделано было для оказания более качественной услуги и в первую очередь из экономических соображений. Кроме того, каждый лот должен быть рассчитан на определенные объемы произведения мусора. И если в каком-то из районов по объему не совпадало, тогда к нему прибавлялась еще определенная территория нашей зоны деятельности, - рассказал Newsvo заместитель директора по связям с общественностью ООО "АкваЛайн" Алексей Иванов.

Однако у жителей возникли вопросы о целесообразности объединения районов области, находящихся далеко друга от друга, и о других условиях аукционов.

- По всем лотам есть требование об обеспечении заявки (5%) и обеспечении исполнения контракта (10%). Для небольших компаний, особенно в районах, которые сейчас перевозят отходы — неподъемные суммы. Контракт составлен "криво": например, место передачи мусора (конкретный полигон) в нём не указано. То есть участник должен назвать цену, не зная, куда везти? Версия напрашивается простая: многомиллионные лоты выиграет контора с деньгами, которая, в свою очередь, поднаймет субподрядчиков — надо думать, тех же, которые этим занимаются сегодня. Вот из-за таких прокладок (зачеркнуто) агентов и растут тарифы, - пишет Алексей Черемушкин.

В таких условиях небольшие фирмы, которые в районах занимались вывозом мусора, не могли поучаствовать в аукционах.

- Наша организация являлась основной по вывозу ТКО в Кубенском и Новленском поселениях Вологодского района. В аукционе наши поселения объединили с Кич-городецким районом. Естественно на аукцион мы не заявились. Естественно его выиграет контора с деньгами. И да, уже предлагали возить на субподряде, но за стоимость гораздо меньшую, чем заявлена в конкурсной документации, - пишет в соцсети Виктор Малков из УК "Кубенское ЖКХ".

В «Аквалайне» утверждают, что даже если бы этого условия не было, эти компании не смогли бы участвовать в аукционе:

- Как правило, у таких фирм в муниципалитетах существовали определенные долги, либо не было средств для обеспечения условий участия в аукционе на электронной площадке. И, в принципе, они не могли бы быть приняты как участники аукциона. Но законодательством не запрещено победителю аукциона брать на субподрядные отношения организации, которые не могли участвовать в аукционах, - говорит Алексей Иванов.

В заседании комиссии УФАС по рассмотрению жалоб был объявлен перерыв. На следующее заседание, которое состоится 28 декабря, комиссия УФАС решила пригласить представителей департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

В понедельник, 24 декабря, состоится рассмотрение жалобы ООО «Экологические технологии», поступившей в антимонопольное управление на действия организатора торгов ООО «Аквалайн».

Всего на сегодняшний день в Вологодское УФАС России поступило пять жалоб, одна из которых (жалоба ООО «Управляющая компания «Вохтога») отозвана заявителем.

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