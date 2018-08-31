Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

Наталья Рюмина

До 1 сентября казенное учреждение Вологодской области «Презентационно-сервисный центр» должны присоединить к управлению по эксплуатации зданий регионального правительства. Об этом 18 июня заявил губернатор Вологодской области . Объединение двух учреждений, по мнению главы региона, необходимо для того, чтобы «сократить затраты и на содержание, и на проведение культурно-массовых мероприятий». За время существования общая сумма осуществленных госзаказов ПСЦ перевалила за 200 миллионов рублей.

Золотой август

Несмотря на то, что правительство области стремится сократить расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, Презентационно-сервисный центр в августе объявил 10 аукционов на круглую сумму.

Так, 18 августа Григорий Самарин выиграл аукцион на выполнение работ по разработке локально-сметного расчета: за 18 000 рублей предприниматель взялся посчитать во сколько обойдется ПСЦ ремонт на Пушкинской 25А. Судя по документам, в Русском доме планируют ремонт 16 помещений – там заменят ламинат и покрасят стены.

10 сентября должен состояться аукцион на поставку сувенирной продукции, начальная (максимальная) цена которого - 305 955 рублей. На эту сумму ПСЦ планирует закупить дизайнерские пакеты, в том числе с лейблом Вологодской области. Всего 1800 штук, от 108 до 292 рублей за штуку. Вообще на сувенирку объявлено больше всего аукционов.

Так, 4 сентября должен быть определен еще один подрядчик на поставку сувенирной продукции. Максимум за 22 765 рублей он должен будет поставить 80 льняных салфеток.

20 августа на сайте госзакупок появился «сувенирный» аукцион на 243 000 рублей. Исполнитель должен будет поставить 300 текстильных упаковок двух видов и 100 текстильных сувениров с изображением товарного знака правительства Вологодской области, выполненный в технике «шелкография».

ООО «Выставка-Сервис» также выиграла конкурс на поставку сувенирной продукции 17 августа на сумму 2 295 640 рублей. Всего в документации 50 позиций по этому аукциону.

(продолжение таблицы читайте в галерее)

Не обошлось и без заказа открыток. 3 сентября будет выбран победитель аукциона на поставку полиграфической продукции. На 2 524 737,41 рублей ПСЦ хочет заказать папок, обложек из бумаги и картона, конвертов, писем-секреток, бланк форм учетной и отчетной документации, а так же 11 видов различных открыток и 3553 штуки различных календарей.

Также Презентационно-сервисный центр объявил два аукциона на организацию шести мероприятий. Первый «по обеспечению организации и проведения мероприятий межведомственного характера, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области» в октябре 2018 года стоит 2 500 674 рубля. Аукцион состоится 10 сентября.

В документации написано, что на эти деньги необходимо будет организовать 3 мероприятия - праздник, посвященный дню пожилого человека, «День карьеры молодежи» и XXI межрегиональную выставку «Свой дом». На проведение мероприятий заказано все необходимое мультимедийное оборудование, в том числе аналоговый микшерный пульт, активная акустическая система, радиосистема с ручным микрофоном. Также описаны условия для поставки светового оборудования и мультимедийного оборудования.

На День пожилого человека заказаны столы и организация питания для официального приема 150 человек. Заказчик должен будет предоставить дизайн-макеты по оформлению мероприятия, обязательно предоставить 10 цветочных композиций, сделать фотозону и приветственную зону. Кроме того, заказаны 150 приглашений и 150 промо-наборов, в которые входит зонт, визитница и пакет.

На День карьеры молодежи заказан аэродизайн, в том числе фонтан из воздушных шаров. Судя по всему, мероприятие ожидается масштабное. На него заказано 1000 программок и по 3500 штук информационных брошюр «формула выбора профессии», столько же буклетов «Услуги службы занятости населения», брошюр «Куда пойти учиться», «Выбираю профессию», «Паспорт карьеры», 200 бейсболок и бейджей, 150 благодарственных писем в рамках и 24 м2 коврового покрытия.

На ХХI Межрегиональную выставку «Свой дом» заказан видеоролик, который должны показать на региональных телеканалах, а так же, кроме всего прочего, 3 планшета, 6 смартфонов, ковровое покрытие 32 квадратных метра и 20 букетов

ООО «РА Апрель» выиграло конкурс на оказание услуг по обеспечению организации и проведения мероприятий межведомственного характера, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области в сентябре-октябре 2018 года. Сумма - 2 226 865,59 рублей

В аукционе так же три мероприятии – «конференция «Право на бизнес», выставка «Настоящий Вологодский продукт» и XVII Съезд органов охраны памятников истории и культуры.

Кроме подробного описания организации мероприятий, в закупку входят промо-наборы: 52 штуки из чашки и блюдца, льняных салфетки и мешочка и 35 штук, состоящих из упаковки, текстильного оберега, льняной салфетки и настольного держателя. Кроме того, ПСЦ в рамках данного конкурса заказал 100 пакетов, 5 панно «Храмовые памятники Вологодской области» и 13 панно «Архитектурные памятники Вологодской области».

В августе ПСЦ также объявило аукцион на 642 775 рублей на покупку бумаги. Конкурс должен состояться 3 сентября. В этот же день состоится аукцион на поставку полиграфической продукции – 145 450 рублей будет потрачено на брошюры, лифлеты (информационные листовки) и наклейки.

Гордый варяг

После многочисленных публикаций о закупках презентационно-сервисного центра, на сайт Newsvo обрушился шквал негодования от сотрудников учреждения.

Сначала юрист ПСЦ, который ходил на открытые заседания по делу фирмы «Шалаевский и партнеры», написал заявление в Роскомнадзор о том, что журналисты раскрыли в своих материалах его персональные данные. При этом имя юриста и должность были указаны на сайте правительства области, где раскрывалась информация об учреждении.

Об этом Newsvo сообщил в Роскомнадзор. Однако вскоре информация о юристе с сайта правительства пропала. Вот, как эта страница выглядит теперь:

Скриншоты старой версии остались у нас и в веб-архиве.

Роскомнадзор посчитал, что в материале Newsvo нет нарушений по части персональных данных.

Затем редактора Newsvo вызвали в полицию по поводу материала из рубрики «БлогоVo»: «Правительство Вологодской области кредитуется под 161,1% годовых».

Заявление по поводу этого материала было написано также на автора статьи Николая Шалаевского. Директор ПСЦ Ирина Серова просила возбудить уголовное дело в отношении него за клевету и заведомо ложный донос. Однако в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Напомним, что в одном из своих ответов на запрос Newsvo директор напоминала журналистам об уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за злоупотребление правами журналиста. Мы тогда просили предоставить Ирину Павловну Серову информацию о недвижимом имуществе, которое находится в их оперативном управлении.

Также про работу ПСЦ активно писала журналист газеты «Премьер» Марина Чернова. После очередной публикации ей поступил звонок от некой дамы, которая представилась «ИП Серова Собака Точка Ру».

«Дама сообщила мне, что помнит "мою красивую мордашку" (мы с Ириной Павловной действительно встречались один раз) и читает, что я о ней пишу. Суть дальнейшего разговора, который перемежался матом и хохотом, свелась к тому, что дама, представившаяся той самой Серовой, предложила мне деньги. Когда юристы Шалаевского, которые выиграли в недавнем суде над "Презентационно-сервисным центром", поражались легко опровергаемым доказательствам со стороны оппонента, я еще тогда сказала, что время и длительное безделье доводит многих людей до цугундера и профдеградации. Очевидно, что звонившая гражданка - не в курсе, что современные смартфоны автоматически записывают все звонки в память телефона... Почему я напоминаю Собаке Ру Серовой об этом. Потому что в конце беседы неистовая дама вдруг упомянула, что у меня сын-красавчик и сладострастно зачмокала», - так описала журналист разговор с женщиной по ту сторону провода.

Сейчас в областном арбитражном суде лежит иск в суд на Newsvo. Презентационно-сервисный центр пытается защитить свою деловую репутацию. В частности, учреждение просит удалить статью «Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?»

В этой статье мы подробно писали о том, как сходили на одно из мероприятий, услуги по организации которого заказывал ПСЦ. Там мы попросили показать промо-наборы, которые были закуплены к мероприятию. Продукцию в полном объеме нам никто показал. Из 150 наборов было показано всего два. В ПСЦ не согласны с некоторыми фразами в этой статье, требуют их опровержения. Фразы не касаются самой журналистской проверки, но удаления статьи учреждение требует в полном объеме. Таким же образом выставлено требование к удалению поста в "БлогоVo" «Они же реально воруют».

По данным сервиса rusprofile.ru, КУ ВО «Презентационно-сервисный центр Вологодской области» выступил заказчиком всего по 466 контрактам на общую сумму 237 245 812 рублей 46 копеек. Стоит учесть, что по данным сайта госзакупок ПСЦ числится заказчиком всего лишь с 17 октября 2016 года.