Строить школу на улице Северной в Вологде будет «Горстройзаказчик»

Электронный аукцион на строительство новой школы в Вологде на улице Северной признан несостоявшимся. По данным сайта госзакупок, заявку на него подал только один подрядчик – ЗАО «Горстройзаказчик». Комиссия признала ее соответствующей требованиям законодательства и документации об аукционе, в итоге он и был признан победителем. Цена контракта - 964 933 917 рублей.

Примечательно, что на пресс-конференции, которая прошла 15 мая, заместитель мэра Вологды Сергей Воропанов утверждал, что на аукцион подано четыре заявки. По его словам, такое количество заявок должно положительно сказаться на конечной стоимости проекта:

- Как минимум 4 крупных организации – одна вологодская, одна череповецкая и две московских – изъявили желание поучаствовать в аукционе. Аукцион состоится 22 мая. И мы планируем выйти на заключение контракта 5 июня, – цитирует чиновника новостной портал городской администрации Вологда.рф.

Почему в аукционе участвовал в итоге только «Горстройзаказчика» и никто из других фирм не захотел получить контракт на строительство, не известно.

К слову, в этом году ЗАО «Горстройзаказчик» уже попадал в поле зрения прокуратуры – фирма просрочила ввод в эксплуатацию 10-этажного дома для дольщиков на улице Ярославской в Вологде. Его должны были сдать в декабре, но в январе он еще не был достроен. Еще больше затянулись сроки строительства нежилой части дома на Ленинградской, 148, где застройщик - также «Горстройзаказчик». А жилой комплекс «Высота», возводимый «Горстройзаказчиком» на улице Преминина в 2014 году, горел несколько раз во время строительства.

К слову, недавно в Череповце был признан незаконным аукцион, который выиграл «Горстройзаказчик». Там были незаконно объединены в один лот реконструкция под детские сады двух разных зданий и поставка в них технологического оборудования. http://newsvo.ru/news/107337