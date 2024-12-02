Как быстро убрать жир на животе: эти 3 продукта мигом растопят ненавистные отложения на боках

Получить фигуру мечты не так сложно, как может показаться. Для этого, нужно просто есть правильные продукты и ограничить пищу, которая не несет пользы, а лишь набивает организм пустыми калориями.

Хотя до новогодних праздников остается меньше месяца, если прямо сейчас немного подкорректировать рацион, то жир на животе растает, а бока подтянутся. Прежде, чем начинать менять привычный рацион, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом.

Что нужно есть для успешного похудения

Как бы странно это не звучало, но, чтобы похудеть, нужно есть. Забудьте про голодовки и разгрузочные дни. Такое издевательство над организмом до добра не доведет. Также, нужно помнить, что рацион должен быть сбалансированным и состоять их белков, жиров и углеводов.

Больше всего белка находится в куриной грудке. Для худеющих – это продукт №1. Лучше всего выбирать филе, поскольку на нем нет кожи. Филе можно есть в отварном или запеченном виде, но вкуснее всего приготовить паровые тефтели. Они получаются более нежными и аппетитными.

Кроме этого, источником белка являются молочные продукты – творог и сметана. Коровье молоко лучше заменить на миндальное или кокосовое.

Продукт №2 – это замороженные овощи. Сейчас в супермаркетах можно найти овощи на любой вкус – фасоль, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и просто овощные смеси. Отдавать предпочтение нужно тем, которые не содержат рис.

Продукт №3 – крупы. Здесь нужно сделать оговорку, что далеко не все крупы подходят для похудения. Лучше всего остановить свой выбор на овсяных хлопьях, булгуре, буром рисе и кускусе. Также, список можно дополнить макаронными изделиями, но только из твердых сортов пшеницы, и ржаным хлебом.

Эти продукты должны составлять основу рациона. Кроме этого, необходимо добавлять к блюдам оливковое масло, топленое сливочное масло или гхи, а также свежие фрукты и орехи.

Не менее важно следить за количеством еды. Лучше всего питаться 3 раза в день, а величина порций на один прием пищи не должна быть больше 250 – 300 г. На время похудения, следует ограничить сладости, их можно есть только в первой половине дня и в небольшом количестве.

Если придерживаться этих простых правил, то за месяц можно скинуть около 5 кг. При этом, жир на животе и боках расстает, а фигура обретет соблазнительные изгибы.

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com