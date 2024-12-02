Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака

Не успели отгреметь судебные тяжбы между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко по поводу раздела совместно-нажитого имущества, как наш самый известный юморист стал фигурантом нового разбирательства …

Теперь Евгений Петросян судится со своей дочерью от первого брака Викториной Петросянц. Как это не смешно, но предметом спора опять является московская квартира, расположенная Ростовской набережной площади, рыночная стоимость которой на сегодняшний момент составляет приблизительно 20 млн. руб. Именно из-за нее Петросян судился со Степаненко.

На этот раз Евгений Ваганович требует от своей дочери выписаться с данной жилплощади. В поданном иске в один из московских судов юморист требует аннулировать право дочери на пользование жилым помещением, а также снять ее с учета. Это уже вторая попытка выписать дочку из квартиры. Первый иск вернули обратно из-за ошибок.

Викторина, это совместная дочь Евгения Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент женщина живет в США в Нью-Йорке со своим американским мужем. Наверняка ей не хочется лишаться наследства. Ведь элитная квартира в Москве всегда в цене.

Интересно, кто Петросяна надоумил пойти на этот шаг, хотя каждый догадается, кто дает ему подобные указания. В любом случае ждем, чем закончится суд. Мы обязательно одними из первых расскажем о его итогах …

автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com