Крысы удерут из дома сами: просто развешиваю по углам эти вещи и беды не знаю

Зимой в дачных домах часто появляются нежданные гости – мыши и крысы. Причем грызуны ведут себя, как настоящие хозяева. Они ползают по шкафам, уничтожают мебель и поедают продуктовые запасы.

Некоторые дачники для борьбы с грызунами используют ядовитые приманки. Однако, это может быть опасно, как для людей, так и для домашних животных. Поэтому, прежде чем раскладывать по дому яд, взвесьте все за и против. Тем более, что есть безопасные методы, которые не допустят грызунов в дачный дом.

Прежде всего, закрывая дом на зиму следует позаботиться о том, чтобы в нем не было подходящей еды для вредителей. Все продукты, которые вы хотите держать на даче, следует упаковать и подвесить к потолку. Также, можно воспользоваться железными контейнерами с плотными крышками, которые грызуны не смогут прогрызть.

Полы и другие поверхности необходимо тщательно вымыть, чтобы на них не осталось привлекательных запахов. Если вредители не найдут, чем можно поживиться в вашем доме, то скорее всего жить они там не останутся. Кроме этого, в дачном доме можно развесить ароматные отпугиватели. Мыши и крысы обладают отличным нюхом и многие запахи вызывают у них отвращение.

Например, грызуны совершенно не переносят запах гвоздики. Обычная пряность, приятная для человека, заставит вредителей ретироваться. Чтобы гвоздичные отпугиватели действовали эффективно, их необходимо правильно расположить в доме. Помогут это сделать обычные капроновые носки. Небольшое количество гвоздики следует разложить по носочкам, а затем развесить по дому в тех местах, где могут обитать грызуны.

В борьбе с мышами и крысами, на гвоздике экономить нельзя. Также, необходимо периодически приезжать на дачный участок и обновлять отпугиватели. Конечно, такой способ требует времени и сил, но зато ваш дом будет чистым и безопасным.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com