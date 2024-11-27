Алкоголь на диете: как влияют спиртные напитки на похудение

До встречи Нового года остается чуть больше месяца, а как правило, на праздничном столе всегда стоят бутылки с горячительными напитками. Что делать человеку, который решил сбросить вес? Пить шампанское или все же отказаться в пользу других, безалкогольных напитков?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует знать, как алкоголь влияет на организм и понять, мешает он похудению или нет. Когда вы узнаете всю подноготную спиртных напитков, то сможете решить пить в праздничные дни вино или нет.

Алкоголь обезвоживает организм

Любые спиртные напитки обладают мочегонным действием и после приема алкоголя можно увидеть, что вес снизился аж на 1 – 2 кг. Не стоит радоваться результату, ведь из вас просто вытекла жидкость. Буквально на следующий день можно обнаружить, что вес вернулся и стал даже выше, так как жидкость задержалась в тканях и вызвала отеки.

Алкоголь замедляет обмен веществ

Те, кто хотят похудеть, знают, насколько важно выбирать качественную пищу, которая нормализует метаболизм. Но, когда вы едите и запиваете пищу спиртным, то в первую очередь организм будет расщеплять именно алкоголь, а вся закуска станет перерабатываться в последнюю очередь, что нарушит обмен веществ и похудение затормозится.

Алкоголь способствует аппетиту

Еще один подводный камень при употреблении спиртных напитков – это желание больше есть. Когда человек пьет алкоголь, то съедает в разы больше пищи, чем ему необходимо. Помимо этого, сами алкогольные напитки обладают высокой калорийностью, что тоже не способствует успеху в похудении.

Поэтому, прежде чем пить вино в новогоднюю ночь, подумайте, что для вас важнее – сбросить лишний вес или поддаться искушению и перечеркнуть все свои успехи. Почувствовать праздник и поднять себе настроение можно и без выпивки. Хорошая компания единомышленников, красивая музыка или интересный фильм, могут развеселить не хуже, чем бокал вина. И голова утром болеть не будет.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com