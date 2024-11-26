Не вредная привычка: улучшает настроение и продлевает жизнь

О вредных привычках всем хорошо известно и мало того, нам постоянно напоминают о том, что они есть. Однако, мало кто вспоминает о полезных привычках, которые с успехом могут заменить вредные. Прежде всего – это активный образ жизни и рацион, составленный из качественных продуктов.

Когда человек заботится о себе и своем организме, то для вредных привычек места в жизни уже не останется. Поэтому, не стоит разводить бесконечные разговоры о вреде алкоголя и прочих негативных явлениях, а просто взять и начать меня самого себя. Не вредные привычки помогут изменить жизнь к лучшему. Процесс начнет проходить безболезненно и постепенно вы почувствуете, что снова ощущаете радость жизни.

Например, можно внедрить в свою жизнь привычку заниматься спортом. Но, только не стоит сразу браться за тяжелые физические упражнения или тренироваться слишком долго. Так можно переусердствовать, и мотивация исчезнет.

Например, ученые из Британии считают, что ежедневная ходьба может продлевать жизнь. Согласно их исследованиям, обычная пешая прогулка способна не только улучшить настроение, но и увеличить срок жизни на 11 лет. Но, это возможно только при регулярных тренировках.

Поставьте себе цель каждый день выходить из транспорта на 2 – 3 остановки раньше, чем обычно и пройдите этот путь до дома пешком. Если вы предпочитаете заниматься спортом по утрам, то выходите из дома на 15 минут раньше и пройдите те же самые 2 – 3 остановки пешком, только по дороге на работу.

Особенно это правило касается тех людей, которые вынуждены вести сидячий образ жизни. Работа за компьютером способна полностью лишить человека двигательной активности. Также, ходить на обязательные прогулки должны те люди, которые отметили 40-летний юбилей. После наступления этого возраста повышается риск развития хронических заболеваний, а регулярная ходьба поможет его снизить. Кроме этого, после пеших прогулок улучшается настроение и нормализуется сон.

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com