Этот хитрый трюк в одежде делает Дженнифер Энистон на 10 лет моложе, последуем примеру знаменитости

Знаменитая американская актриса Дженнифер Энистон на протяжении всей своей карьеры удивляет поклонников своей свежестью и молодостью. А между тем звезде сериала «Друзья» уже 55 лет. Сохранять молодость ей помогает не только грамотный уход за лицом и телом, но и правильный подбор цветовой гаммы для одежды.

Мало, кто знает, что от природы у Дженнифер темные волосы. Однако, природный цвет делает ее лицо более грубым. У актрисы сразу вылезает массивный подбородок, а черты лица становятся мужеподобными. То же самое происходит и тогда, когда актриса выбирает слишком яркие оттенки в одежде.

Актриса утверждает, что выглядеть молодо ей помогают именно нейтральные цвета. Можно заметить, что одним из любимых оттенков Дженнифер Энистон является бежевый. И хотя артистка часто появляется на светских мероприятиях в одежде темных тонов, например, в черных платьях, она старается использовать черный цвет так, чтобы он не контрастировал с с цветом волос и глаз.

Дженнифер Энистон

Кроме этого, приглушенные тона выглядят более элегантно и помогают маскировать недостатки лица и фигуры. Хотя классикой считается маленькое черное платье, но используя его в гардеробе следует помнить, что оно может продемонстрировать не только стройную фигуру, но и возраст.

Если говорить о темных тонах в одежде, то следует выбирать приглушенные, матовые цвета, а не яркие. Именно они добавят образу необходимую мягкость и теплоту. В возрасте 50+ цвета в одежде должны подчеркивать цвет волос и глаз, а не конкурировать с ними, сообщает дзен-канал "Мода. Стиль. Личность"

Поэтому, если ваш типаж перекликается с типажом актрисы, то воспользуйтесь ее хитрым трюком и выбирайте одежду приглушенных, нейтральных оттенков. Это может быть мягкий черный, синий, серый, бежевый, серебристый, золотой, бледно-розовый и другие подобные оттенки. Черный наряд лучше дополнить аксессуаром светлого оттенка. Например, можно использовать платок на шее, который не позволит слишком темному наряду подчеркнуть возраст.

Автор: Яна Лан

Фото: globallookpress.com