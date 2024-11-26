Кирилл Андреев из «Иванушек» в ожидании чуда – в семье певца будет пополнение

Стало известно, что в семье популярного исполнителя хитов группы «Иванушки Интернэшнл» скоро будет пополнение. Его единственный сын готовится вновь стать отцом и пол будущего ребенка уже известен.

О радостном событии поведала жена музыканта. На шоу НТВ «Ты не поверишь!» супруга Кирилла Андреева поделилась чудесной новостью и рассказала, о том, что семья знаменитости находится в ожидании чуда – ее невестка Аделина вновь в интересном положении.

Следует отметить, что и сама девушка постоянно выкладывает в соцсетях кадры, на которых она запечатлена с округлившимся животиком. А недавно Аделина сообщила пол будущего наследника и даже прикрепила к публикации фото с УЗИ. Как выяснилось 53-летний Кирилл Андреев снова будет нянчить внучку, поскольку у его сына родится дочь.

К слову сказать, певец никаких комментариев по этому поводу не дает, и поклонники музыканта узнают о переменах в жизни своего кумира только благодаря стараниям его невестки и жены.

Также, супруга знаменитости сообщила, что ее невестка и сын предпочитают партнерские роды. В прошлый раз он поддержал жену и собирается сделать это снова. При этом, жена музыканта вспомнила, что в тот момент, когда она рожала Кирилла-младшего, ее супруг был на гастролях.

Женщина уверена, что это было к лучшему, так как не уверена, что звездный муж выдержал бы это мероприятие. «Пришлось бы откачивать» – заявила Лола. Также она отметила, что сын явно крепче отца и способен поддержать жену во время рождения ребенка.

Напомним, что Кирилл Андреев женился в 2000 году на Лолите Аликуловой, которая работала тренером по фитнесу (инструктором по аэробике). В тот же год у супругов родился сын Кирилл, юноша посвятил свою жизнь спорту, он увлекается баскетболом и рукопашным боем. В 2021 году у него и его жены Аделины родилась дочь Аннелия.

Автор: Яна Лан

Фото: globallookpress.com