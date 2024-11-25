Денежный магнит: только в таком кошельке будут сохраняться и преумножаться деньги

Как бы это странно не звучало, но на финансовое благополучие может повлиять не только высокооплачиваемая работа, но и кошелек. Приверженцы фэн-шуй уверены, что если привести портмоне в порядок, то внутри всегда будут водиться и приумножаться деньги. Даже если вы пользуетесь только банковскими картами, их необходимо хранить в кошельке, а не просто носить в кармане.

Как выбрать кошелек – денежный магнит

Если вы решили приобрести новое портмоне, то прежде, чем совершить покупку обратите внимание на внешний вид кошелька. Денежным магнитом станет портмоне из натуральной кожи зеленого или коричневого цвета. Хорошо, если в нем будет несколько отделений, включая прозрачные кармашки.

Что нужно положить в кошелек для привлечения финансов

Если вы пользуетесь купюрами, то обязательно раскладывайте их по достоинству. Крупные вместе с крупными, а мелкие с мелкими. Согласно приметам, в кошельке нужно держать неразменную купюру или монету. Чтобы не было соблазна ее разменять, можно воспользоваться деньгами другого государства. Считается, что неразменная купюра обладает сильной денежной энергией. И помните, что кошелек не должен быть пустым.

Что нельзя складывать в кошелек

Ежедневно очищайте портмоне от старых чеков, так как они, согласно фэн-шуй, являются символом траты денег и станут вытягивать денежную энергию из кошелька. Также, в портмоне не должно быть постороннего мусора – записок со списком продуктов, фантиков и прочих бумажек.

Относитесь к кошельку с почтением

Портмоне должно иметь свое место, например, кошелек можно хранить в сумке. Не бросайте кошелек в разных местах квартиры и не держите его на полу. Если кошелек стал слишком старым, то его необходимо заменить, а старое портмоне следует или закопать, или сжечь, но не выбрасывать в мусор.

Эти советы позволят упорядочить жизнь и научат грамотному отношению к деньгам. Возможно, именно поэтому ритуалы фэн-шуй и помогают сохранить и приумножить финансы.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com