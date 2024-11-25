Мужчины в дамских платья: топ – 4 советских артиста, виртуозно сыгравших женские роли

В искусстве театра и кино может происходить все что угодно и зачастую на роли женщин приглашают мужчин. Эти артисты гармонично вписались в женские образы и представить на их месте кого-либо другого невозможно.

Топ – 4 советских артиста, виртуозно сыгравших женские роли, а вы их вспомните?

Андрей Миронов–престарелая леди

Один из самых знаменитых артистов советского кино – это несомненно Андрей Миронов. За плечами артиста стоит множество разноплановых ролей, а каждый фильм с участием Миронова можно смело назвать шедевром. Актер успешно справлялся с любыми ролями, будь то пронырливый министр-администратор из «Обыкновенного чуда» или бродяга-философ из «Сказки странствий».

Также, Андрей Миронов смог примерить и женский образ. В кинокартине «Трое в лодке не считая собаки» артист исполняет роли сразу 6-ти персонажей и среди них есть образ престарелой женщины миссис Байкли, который и сыграл Андрей Александрович.

Федор Стуков–внучка главной героини

Маленький артист проснулся знаменитым после участия в фильме о приключениях Тома Сойера, где Федор исполнил главную роль. Напомним, что образ его приятеля Гекельберри Финна воплотил в жизнь юный Владислав Галкин, а девочку Бекки сыграла дочь Андрея Миронова, Мария. Также, в детстве Федю пригласили сниматься в фильме «Родня», где ему досталась роль девочки Иры, с чем талантливый артист успешно справился.

Олег Табаков – строгая мисс Эндрю

Музыкальный фильм про самую известную в мире няню Мэри Поппинс, артист просто украсил своей ролью. Представить капризную и вечно всем недовольную мисс Эндрю в исполнении любой другой артистки невозможно.

Георгий Милляр – Баба Яга

Знаменитый артист несколько раз примерял женские платья. Его без сомнения можно назвать заслуженной Бабой Ягой из сказок Александра Роу. Однажды, артист признался, что прообразом его злой волшебницы стала одна вредная старушка, с которой он однажды столкнулся в Ялте, а также его соседка по коммунальной квартире. Милляр в женском образе исполнил роль не только Бабы Яги, но и вдовствующей королевы в фильме «Королевство кривых зеркал».

Автор: Яна Лан

Фото: Кадр из фильма "Мэри Поппинс до свидания"