Знаменитости, которые ушли из жизни по неосторожности: топ – 3 леденящие душу истории

Жизнь артистов и музыкантов протекает под прицелом фото и видеокамер. Поклонники желают знать подробности жизни своих кумиров. А если случается трагедия и знаменитость внезапно погибает, то фанаты стараются выяснить все подробности трагической ситуации, особенно если она произошла по неосторожности.

Майкл Джексон

Король поп-музыки обладал такой популярностью, что даже те, кто совершенно не интересуется музыкой, знают, кто он такой и наверняка вспомнят самый известный клип певца под названием «Триллер», а также знаменитую лунную походку – настоящую фишку музыканта.

Майкл Джексон сильно отличался от других известных личностей. Певец постоянно работал над своей внешностью и прошел через множество пластических операций. Известно, что Джексон следил за своим здоровьем и даже планировал дожить до 150 лет. Однако, в реальности прожить он смог только до 50-летнего юбилея.

В то злополучное утро, 25 июня 2009 года, его врач сделал артисту очередной укол, но неправильно рассчитал дозу. Когда доктор через два часа подошел к легенде поп-музыки, то тот уже ни на что не реагировал и лежал с широко раскрытыми глазами. Скорая приехала всего через 3 минуты, но реанимация не дала результатов и Джексон скончался. Врача признали виновным, он лишился лицензии и получил 4-летний тюремный срок.

Уитни Хьюстон

Певица не менее знаменита, чем Майкл Джексон. Ее популярность взлетела после выхода кинокартины «Телохранитель», где актриса исполняет песни, которые стали самыми знаменитыми хитами.

Смерть певицы была окутана тайной. 11 февраля 2012 года знаменитость обнаружили в ванной отеля без признаков жизни. Ее тетка Мэри Джонс сразу вызвала скорою помощь и полицию. Она была уверена, что Уитни убили. Однако, полицая сразу заявила, что артистка скончалась от естественных причин. Позднее стало известно, что знаменитость увлекалась запрещенными препаратами и постоянно принимала лекарства от атеросклероза. Она пострадала от сердечного приступа и утонула. Знаменитости было всего 48 лет.

Брюс Ли

Знаменитый артист прожил всего 32 года. Мастер восточных единоборств пострадал от аллергической реакции. Во время работы над сценарием очередного фильма, у артиста разболелась голова и он принял таблетку аспирина, которую почему-то решил запить коктейлем, что вызвало отек мозга. Брюс Ли умер во сне, в доме актрисы Бетти Тинг Пей.

Следует отметить, что головные боли преследовали артиста постоянно и из-за таблеток аспирина, он несколько раз оказывался на больничной койке. Однако 20 июля 1973 года аллергия победила, и артист скончался.

Автор: Яна Лан

Фото: globallookpress.com