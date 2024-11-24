Очень плохая музыка – ученые выяснили почему современные треки хуже, чем те, которые были 30 лет назад

Те люди, которые застали музыку 90-х наверняка помнят, сколько звезд тогда было на мировой эстраде, а их песни до сих пор крутят на радиостанциях. Например, можно вспомнить «Богемскую рапсодию» британской группы «Queen» или другие музыкальные произведения Фреди Меркьюри и его компании. Все они отличаются мелодичностью и запоминаются надолго.

Уже давно нет самого легендарного певца, а его музыка до сих пор не теряет популярность. Все то же самое можно сказать и про других музыкантов, которые выступали 20 – 30 лет назад. Также можно вспомнить и скандальную российскую группу «Сектор газа».

Ее лидер Юрий Клинских, несмотря на отсутствие музыкального образование, создавал самые разнообразные песни, часто не похожие друг на друга. Хотя Клинских и прославился тем, что использовал в своих стихах нецензурную лексику, все же в основном это были приличные и актуальные тексты, а музыкальное сопровождение будоражит фантазию поклонников певца и сегодня.

Можно вспомнить еще множество групп и отдельных музыкантов, кстати, кого из исполнителей 80-х и 90-х любили лично вы? Многих из них отличает мелодичность треков, да и стихи они писали на разряд выше, чем современные музыканты. И тогда ученые задумались, что не так с современными исполнителями.

Все дело в сложности музыкальных произведений. В те годы при создании мелодии использовали множество аккордов, составляя из семи нот настоящие произведения искусства. Они окрашивали мелодию тонами и полутонами, что превращает музыку в яркую картину.

А современные исполнители особо не заморачиваются. Они быстро пишут свои произведения, используя всего пару аккордов и одну ноту. В результате, мы имеем, то, что имеем. Однотипные произведения, которые и один то раз прослушать очень сложно. Как сказал герой одного из мемов – это очень плохая музыка.

Источник: Телеграм

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com