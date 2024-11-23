Гороскоп на неделю: астропрогноз благоприятных дней с 24 по 30 ноября, деньги, здоровье, работа

Прогноз астрологов на неделю поможет спланировать свое расписание, что позволит распределить время, получить прибыль, поправить здоровье и качественно отдохнуть.

24 ноября 2024 года, воскресенье

Благоприятный день для шопинга и общения с друзьями. Однако совершая покупки, выбирайте только то, что действительно нужно, иначе есть риск растратить все средства или влезть в долги. Также, день подходит для ухода за телом и посещения салона красоты.

25 ноября 2024 года, понедельник

Неблагоприятный день для любых покупок, а также для выяснения отношений. Сегодня не стоит спорить и дискутировать. Любое неосторожное слово может спровоцировать конфликт. Чтобы поднять самооценку, стоит задуматься о своих слабых сторонах и постараться закрыть пробелы в знаниях.

26 ноября 2024 года, вторник

В этот день Меркурий становится ретроградным. А это значит, что день будет наполнен всевозможными препятствиями. Астрологи рекомендуют выходить из дома заранее, так как возможны задержки в дороге. Чтобы не опоздать на работу, выходите из дома на 10 – 15 минут раньше обычного.

27 ноября 2024 года, среда

Благоприятный день для физической активности. Занятия спортом принесут пользу здоровью. Если вы далеки от тренировок, то уделите время хотя бы прогулке на свежем воздухе. Это позволит перезагрузить организм и даст возможность приблизиться к поставленной цели.

28 ноября 2024 года, четверг

Сложный день, когда в голову будут лезть негативные мысли. Необходимо сразу менять ход мыслей в позитивное русло, иначе есть шанс заработать депрессию. Не стоит поднимать себе настроение шопингом, покупки могут быть спонтанными и деньги вы потратите зря.

29 ноября 2024 года, пятница

Самое время погрузится с головой в работу. От ваших действий в пятницу, может зависеть будущее. Вложенные сегодня силы, обернутся хорошей прибылью, причем в ближайшее время.

30 ноября 2024 года, суббота

На это день лучше ничего не планировать, так как все пойдет не по плану. День может оказаться сложным и конфликтным. Лучше всего посвятить время отдыху и уходу за собой, а также по возможности стоит отказаться от работы.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com