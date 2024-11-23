Сосо Павлиашвили не пьет с лидерами национальных диаспор. Стали известны особенности райдера артиста

Сосо Павлиашвили всегда стоял особняком в российском шоу-бизнесе. Он является примерным семьянином и практически не был замечен в громких скандалах. А недавно в сеть слили условия его райдера, и там тоже много интересных пунктов.

Сосо Павлиашвили по сравнению со своими коллегами повысил ценник на свои выступления всего лишь на 10%. Заказать артиста на корпоратив или торжество можно всего лишь за 2 млн. руб. В командировку он с собой берет жену и сына.

Летать певец предпочитает исключительно бизнесом-классом, а сын иногда может летать и эконом-классом. Останавливаться Павлиашвили только в пятизвездочном отеле, оплаченный мини-бар и фрукты.

Артист требователен к своей безопасности, поэтому всегда требует представительский автобус с очень внимательным водителем, который будет очень аккуратно вести авто и соблюдать все правила.

Сосо Павлиашвили не против пригубить бутылочку белого сухого Chablis Grand Cru за 40 тыс. руб.

Но самый главный пункт райдера, это полный отказ выпивать на брудершафт с лидерами национальных диаспор и рестораторами. Если один из пунктов будет нарушен, то никакого концерта не будет.

Ну а как на самом деле все происходит, нам никто не расскажет…

фото globallookpress.com