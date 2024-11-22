Рогов раскритиковал дерзкий образ Алсу на светском мероприятии – «Должна была нести поднос с шампанским»

14 июня 2024 состоялось светское мероприятие «Премия Муз-ТВ», на которое традиционно собираются музыканты, артисты и другие медийные персоны. Каждая звезда старается выбрать наиболее эффектный образ, чтобы запомниться зрителям и блеснуть своей красотой перед собравшейся публикой. Однако, по мнению стилиста Александра Рогова, певица Алсу ошиблась с нарядом и получила от ведущего программы «Модный приговор» критику в свой адрес.

Следует отметить, что на мероприятие знаменитость пришла в необычном, даже дерзком наряде. Певица выбрала монохромный модный лук, который состоял из длинной черной юбки, жилетки, галстука и белоснежной классической рубашки, но без рукавов. Руки звезды украсили длинные кожаные перчатки черного цвета.

Этот модный образ совершенно не понравился стилисту и на шоу «Обзор луков звезд» он подробно объяснил, что не так в наряде, который выбрала Алсу для участия в церемонии. Рогов заметил, что такой образ напоминает спецодежду обслуживающего персонала и певица более похожа на официантку, чем на звезду эстрады.

«Как будто она должна была нести поднос с шампанским» – подчеркнул ведущий шоу «Модный приговор».

К слову сказать, Алсу уже давно считается иконой стиля и умеет выбирать эффектные и модные образы. К тому же певица обладает идеальной фигурой и может себе позволить любой наряд.

Что касается стилиста Александра Рогова, то не так давно он раскритиковал другую звезду – актрису Леру Кудрявцеву и заявил, что у знаменитости просто отсутствует вкус. В результате разразился скандал и ведущему пришлось принести свои извинения.

При этом, Рогов отметил, что не имеет цели кого-либо обидеть. Его задача, как стилиста, разобрать модные наряды, которые выбирают знаменитости. В программе «Обзор луков звезд» модный эксперт и его гости обсуждают исключительно предметы гардероба и не собираются переходить на личности.

Автор: Яна Лан

Источник: "7 дней"

Фото: globallookpress.com