Как не отдать свое счастье в день Матроны Зимней: строгий запрет на 22 ноября 2024 года

В православных храмах 22 ноября вспоминают житие Матроны Царьградской. Девушка жила в Константинополе. По настоянию родителей она вышла замуж за богатого человека и даже родила ему дочь. Однако, через некоторое время молодая женщина поняла, что ее настоящее призвание, это служение Богу, тогда Матрона решила уйти в монастырь.

Чтобы муж и родственники не смогли ее найти, Матрона остригла волосы и поселилась в мужском монастыре. Через некоторое время настоятель обители понял, что Матрона его обманула и переселил ее в женский монастырь, где она впоследствии стала игуменьей.

Как не отдать свое счастье в день Матроны Зимней

В народном календаре 22 ноября проходит праздник Матроны Зимней. Считается, что с этого дня тепла до весны можно больше не ждать. Поэтому, в этот день проводили последние приготовления к зиме, а также отмечали окончательное завершение всех полевых работ.

По народной традиции было принято разбирать старые вещи и избавляться от всего лишнего. Например, старую одежду раздавали бедным людям. Но, прежде чем это сделать все вещи перестирывали. Согласно поверьям, если передать нищим нестираные обновки, то вместе с ними можно отдать свое счастье или попасть в бедственное положение.

Празднование чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Также, 22 ноября православные христиане почитают чудотворную икону Божией Матери «Скоропослушница». Святой образ хранится в Дохиарском монастыре на Афоне. С историей иконы связано одно интересное предание.

Некий монах Нил, служитель в трапезной и проживавший в монастыре в 1664 году, каждый день проходил мимо святого образа с горящей свечой, которая сильно коптила. Однажды, когда Нил в очередной раз шел с коптящей свечой он услышал голос Богородицы, которая ласково попросила его перестать коптить икону. Но, Нил не внял просьбе и на следующий день ослеп.

После этого, он стал молиться перед иконой и в конце конов вымолил прощение. Богородица вернула монаху зрение, повелев поведать обитателям монастыря о его чудесном исцелении. С тех пор икона стала называться чудотворной и те, кто нуждается в помощи и защите Божией Матери, должны молится перед ее образом «Скоропослушница».

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com