Родила или нет? Марина Федункив стала мамой в 53 года, сообщают СМИ

По сообщениям СМИ, звезда комедийного шоу «Comedy Woman», актриса Марина Федункив впервые стала матерью. При этом было заявлено, что малыш родился еще в октябре, но знаменитость не спешила посвящать поклонников в подробности своей личной жизни.

Актриса старательно скрывала не только рождение ребенка, но и беременность. Об интересном положении знаменитости знали только самые близкие друзья и коллеги по работе. Однако, когда Федункив принимала участие в проекте «Первые на деревне», информация о том, что актриса и ее супруг, бизнесмен из Италии Стефано Маджи, собираются продолжить свой род, утекла в сеть и первым об этом заявил портал «starhit.ru».

Было заметно, что коллеги по цеху относятся к актрисе очень нежно и заботливо, хотя сама знаменитость никаких требований не выдвигала, а вела себя совершенно обычно. Как выяснилось, многие участники проекта были в курсе радостного события в семье актрисы и бизнесмена, но хранили информацию в секрете.

Затем, Марина Федункив на какое-то время пропала со светских мероприятий и перестала показываться на публике. Хотя один раз, актрису заметили на вокзале, и по словам очевидцев, знаменитость была сильно похожа на женщину в интересном положении. В тот день звезда комедийных шоу выбрала просторный наряд, который не позволял рассмотреть ее фигуру.

Сообщается, что знаменательное событие произошло в октябре и теперь актриса вместе с супругом познают радость материнства и отцовства. При этом, счастливые родители не спешат рассказывать о новорожденном и даже не сообщают пол ребенка.

Напомним, что актрисе исполнилось 53 года и ранее на шоу Павла Воли, актриса в шутку заявляла, что боится «испортить» графскую династию мужа, но все же попросила пожелать ей познать счастье материнства.

Однако сегодня днем, в Сети появилась и другая информация, которая опровергает предыдущую, опубликованную на портале «starhit.ru». Директор актрисы Игорь Ковалев заявил, что слухи, распространяемые в СМИ о появлении наследника у знаменитости, являются ложными. Сама актриса пока никак не комментировала сложившуюся ситуацию, сообщает Телеграм-канал «Woman.ru».

Автор: Яна Лан

Фото: globallookpress.com