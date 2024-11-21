Юлия Михалкова похвасталась стройной фигурой и рассказала, откуда берет силы для работы

Недавно Юлия Михалкова, актриса, которая получила известность приняв участие в комедийном проекте «Уральские пельмени», анонсировала выход кинокартины «Уралочка», где исполнила главную роль и выступила в роли продюсера. На широкие экраны фильм выйдет 5 декабря.

Съемки кинокартины начались год назад и в своем Телеграм-канале актриса стала делиться впечатлениями от работы, а также рассказала, что дает ей силы для творческой деятельности.

Артистка отмечает, что каждый ее выход на сцену сопряжен с потерей энергией, которой она делится со зрителями. Такой подарок, по словам знаменитости, должен сделать пришедших на спектакль более окрыленными, отдохнувшими и счастливыми.

«Каждый раз выходя на сцену я делюсь со зрителями своей энергией, чтобы они смогли отвлечься от своих забот, улыбнуться и окрыленными после выступления покинуть зал» – подписала свой пост Юлия Михалкова.

А затем, артистка поделилась рассказом о том, что помогает ей восстановить силы и работать дальше. Как оказалось, знаменитость черпает энергию находясь на природе. Берег озера, лес и поля, вот что является местом силы для артистки.

Кроме этого, Юлия Михалкова поделилась с подписчиками восхитительными кадрами, на которых похвасталась стройной фигурой в обтягивающей одежде. Экс-звезде «Уральских пельменей» есть что показать, 41-летняя Михалкова обладает великолепными формами, а красоты природы, которые стали фоном для фотосессии, поражают воображение зрителя.

Юлия Михалкова. Скрин с Телеграм-канала

На фото поклонники увидели Юлию, сидящей верхом на лошади, рядом с лодкой на берегу водоема и на фоне монументальных скал, которые подчеркнули изящество хрупкой фигуры знаменитости. Разумеется, подписчики Телеграм-канала Михалковой остались в полном восторге и даже сравнили ее с Ларой Крофт из фильма, где главную роль исполнила Анджелина Джоли.

Автор: Яна Лан

Фото: globallookpress.com