Стресс и депрессия убегут с позором! Топ – 3 вещи для создания уютной атмосферы в квартире

Осень – это прекрасное время года, но чем меньше дней остается до начала зимы, тем тоскливее чувствует себя человек. Короткие дни и пасмурная погода негативно влияют на настроение. Исправить ситуацию поможет собственная квартира, где можно отдохнуть и восстановить силы. Некоторые элементы декора позволят сделать дом более уютным и тогда стресс и депрессия, вызванные унылым временем года, убегут с позором.

№1. Освещение

Раз на улице темно, то продлить световой день помогут светильники. Особенно если выбрать необычные дизайнерские решения. Например, можно использовать лампы разного цвета, создавая именно ту атмосферу, в которой вы нуждаетесь в данное время.

Сейчас в продаже можно найти умные светодиодные лампы, они меняют цвет освещения и заставляют комнату преобразиться. Также, нельзя забывать про настольные лампы и торшеры, от которых льется уютный теплый свет.

№2. Подушки и пледы

Диванные декоративные подушки позволят удобно устроится на диване и посмотреть любимый фильм или почитать книгу, что, несомненно, отвлечет вас от грустных мыслей. Следует отметить, что уютные подушки и пледы можно сделать собственными руками. Например, сшить из ткани или связать крючком.

С такой работой справятся даже начинающие мастерицы, а изделия получатся авторскими и оригинальными. К тому же, рукоделие отвлечет от унылых будней и поднимет настроение.

Кроме этого, в продаже можно найти подушки-обнимашки. Как правило, это крупные мягкие игрушки в виде медведей, гусей или других животных. Их можно использовать, как подушку или просто посадить на диване и упасть в объятия игрушки, когда захочется тепла и уюта.

№3. Ковер

Разумеется, речь идет не о старых советских коврах, а о вполне современных, уютных и пушистых. Даже небольшой коврик из искусственного меха позволит с комфортом разместиться на полу и заняться медитацией. Духовные практики позволят быстро справиться со стрессом и прогнать бессонницу.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com