Счастья в 3 раза больше станет: что обязательно нужно сделать 23 ноября 2024 года

По народному календарю 23 ноября проходит праздник в честь Родиона Ледолома. В это время года водоемы начинает затягивать льдом, но покрытие еще очень тонкое и лед часто разламывается. Поэтому, гулять по замершим рекам и озерам еще нельзя. В православных храмах в этот день вспоминают Иродиона и Ераста, апостолов от 70-ти.

Приметы о погоде:

Если на Родиона поднялась снежная буря, то ожидайте мягкую зиму.

Если вечером деревья инеем покрылись, то вскоре начнется снегопад.

Если собаки разлаялись без причины, то жди мороза.

Строгие запреты на 23 ноября

В праздник запрещено дарить подарки, а также тратить деньги на ненужные вещи, иначе финансовых трудностей не избежать.

Нельзя жадничать и отказывать другим людям в помощи. Такое поведение может обернуться против человека и ему самому потребуется помощь.

Запрещено жаловаться на трудности или свою судьбу, проблемы могут возрасти в несколько раз.

Нельзя рассказывать другим о своих планах. Вероятнее всего они будут нарушены, особенно если о ваших планах узнает человек с дурным глазом.

Чтобы не отдать другим свою удачу, сегодня нельзя дарить вещи, которые вы носили или использовали.

Что нужно сделать для привлечения удачи и счастья

В старину считалось, что если на Родиона Ледостава помочь другому человеку, то счастья в жизни станет в 3 раза больше. Этот день люди старались посвятить благотворительности.

Удача в делах ожидает того человека, который выберет наряд в светлых тонах. Мрачная и темная одежда может помешать обрести успех. Для того, чтобы образ получился ярким, не забывайте про аксессуары. Например, черную водолазку можно разрядить белым платком.

День считается благоприятным для налаживания социальных связей. Если у вас есть проблемы в семье, то праздник Родиона Ледостава лучше провести дома в кругу близких людей.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com