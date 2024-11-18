У Джоли закончились деньги – начала продавать свои драгоценности. Что же случилось?

Почти двадцать лет назад распалась семейная пара Дженнифер Энистон и Бреда Питта. В 2005 года эти голливудские знаменитости официально объявили о разводе. Причина простая и вполне банальная – измена. У Бреда Питта на съемках кинобоевика «Мистер и миссис Смит» (2005) завязался роман с исполнительницей главной женской роли Анджелиной Джоли. И новый роман закрутился с новой силой. Пару Питт-Джоли даже называли самой красивой парой Голливуда. Но, как известно на чужом несчастье личное счастье не построить, и в 2016 году теперь уже Джоли и Питт заявили о своем разводе.

В отличии от спокойного ухода Энистон, развод Питта и Джоли оказался очень громким. И продолжительным – судебные тяжбы идут до сих пор, спустя восемь лет. Бывшие супруги делят нажитое имущество споря за каждый квадратный метр совместно нажитого имущества. На звездных голливудских адвокатов парочка спустила уже огромные деньги. Особенно жестокие «адвокатские зарубы» идет за замок шато Мираваль, расположенный во Франции.

И вот совсем недавно в СМИ появилась информации, что финансовые дела Джоли находятся в весьма печальном состоянии. Хотя Джоли всемирно известна, но пик ее популярности уже несколько лет как остался позади. Так что про огромные гонорары как ранее уже не стоит даже и мечтать. А тут еще и знаменитые адвокаты раз за разом требуют от Анджелины огромные гонорары.

В общем, актриса начала продавать свои драгоценности чтобы продолжить «судебную битву» со своим бывшим мужем. Также в планах Джоли продать свой коллекционный автомобиль Ferrari 250 GT. В общем, идет настоящая война на истощение ресурсов противника. А где-то улыбается одна Дженнифер Энистон глядя со стороны на все эти разборки бывшей семейной пары…

фото globallookpress.com