День рождения Деда Мороза: что нужно сделать для привлечения удачи 18 ноября 2024 года

Православные христиане 18 ноября чтут память святителя Ионы, который прославился тем, что молитвой смог остановить моровую язву в Новгороде, а также созданием приютов для сирот. После смерти святителя, на его могиле стали происходить чудесные исцеления людей от недугов. В народном календаре отмечают праздник День рождения Деда Мороза или Ионов день.

Что можно и нельзя делать 18 ноября

В Ионов день старались не совершать крупных покупок. Считалось, что приобретенные вещи окажутся плохого качества и прослужат мало, или вовсе будут бракованные.

Также, в праздник нельзя прикасаться к чужому венику. Следует отметить, что в старину веник считался сакральным предметом и если принести чужой веник в дом на Иону, то вместе с ним придут проблемы других людей.

Девушки на выданье проводили особый ритуал для привлечения женихов. Утром они выходили на улицу и возле дома разбрасывали мелкие монеты. А парни ходили по дорогам и по монетам смотрели, в каком доме их ожидает невеста, а затем посылали к девушке сватов.

На праздник было запрещено приниматься за новые дела. Крайне неудачный день для смены места жительства, работы и начала путешествия. Согласно поверьям, этот день следовало провести дома. Сделать уборку, а также помыться, считалось, что это очистит человека от негатива.

В День рождения Деда Мороза следовало загадать самое заветное желание. Чтобы оно точно сбылось, нужно взять лист бумаги и написать письмо Деду Морозу и подробно описать желаемое. После этого, запечатать письмо в конверт и спрятать его до наступления Нового года, а затем повесить на елку. Считалось, что после ритуала загаданное исполнится, а к человеку прилипнет удача.

По традиции на Ионов день следовало подать на стол салат из редьки. В ноябре заканчивали собирать урожай этого овоща. Редька всегда считалась целительницей от многих недугов. Согласно поверьям, тот, кто поест редьку на Иону, обретет крепкое здоровье.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com