Плесень в ванной исчезнет раз и навсегда: просто опрыскайте стены этим дешевым средством

Чаще всего плесень появляется в помещениях с благоприятной средой для развития грибков. Там должно быть тепло и влажно, и ванная комната идеально подходит под эти требования. Поэтому, в плиточных швах или по краям ванной, часто нарастает черная плесень.

Избавиться от налета обычными моющими средствами практически невозможно, так как плесень въедается глубоко в поверхность. Чтобы ее убрать, потребуются антисептики. Поэтому, обычное мыло или жидкость для мытья посуды, будут бессильны и проиграют битву с плесенью.

Чем отмыть плесень в ванной

Опытные домохозяйки уже давно используют народные, но проверенные методы, которые способны расправиться с плесенью раз и навсегда. Они рекомендуют использовать эти средства один раз в месяц, тогда у плесени шансов выжить не останется.

Сода

В борьбе с плесенью высокую эффективность показывает обычная пищевая сода. Она обладает антисептическими свойствами и предотвращает появление черного налета на стенах в ванной.

Если плесени много, то потребуется приготовить чистящую пасту из соды. Для этого в продукт добавляют немного воды и тщательно обрабатывают все места, где поселился грибок. Затем соду смывают водой. Работать лучше в перчатках, чтобы не повредить кожу на руках.

В дальнейшем, стены обрабатывают содовым раствором. Чтобы его приготовить нужно растворить 1 ст. л. соды в 0,5 л воды, перелить в пульверизатор и регулярно опрыскивать те места, где может поселиться плесень.

Перекись водорода

Еще один антисептик, который позволит справиться с наростами плесени в ванной – это перекись водорода. Для обработки ванной комнаты потребуется приобрести большой флакон 3% перекиси.

Препарат переливают в пульверизатор и обильно поливают места скопления грибка. Затем выдерживают средство 15 минут, а после чистят стены при помощи жесткой щетки или губки с абразивным покрытием. Когда стены станут чистыми их ополаскивают водой из душа.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com