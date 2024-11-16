Почему на Ерему нельзя давать другим свои вещи: народные приметы на 17 ноября 2024 года

В православном мире 17 ноября чтут память мучеников Ермии и Никандра, а в народном календаре праздник стали называть Еремин день. Согласно поверьям, день считался темным и опасным. В народе даже родилась пословица «Ерема – сиди дома», поскольку считалось, что чем короче становятся дни, тем больше возможностей столкнуться с нечистой силой.

Приметы погоде:

Если на Ерему комары летать начали, то зимой будет тепло.

Если в полях мышей много, то жди суровую зиму с трескучими морозами.

Если деревья покрыты инеем, то вскоре похолодает и начнутся крепкие морозы.

Что можно и нельзя делать 17 ноября

Еремин день считался подходящим для того, чтобы бросить пагубные привычки. Например, если человек страдает от различных зависимостей, то ему необходимо остаться дома, чтобы не было соблазна опять вернуться к прежнему образу жизни.

Так как день нужно провести в домашней обстановке, то люди принимались за уборку. В этот праздник следовало привести дом в порядок, а также посвятить время своим увлечениям и хобби. Тогда в дом к человеку придет благополучие.

На Ерему нельзя отдавать другим людям свои вещи, а также не стоит одалживать денег. Это считалось очень плохой приметой, так как вместе с деньгами и одеждой можно было передать свою удачу, счастье и достаток.

Особенно внимательно относились к огню. Согласно поверьям, нечистая сила начинала замерзать и всеми способами пыталась согреться, для этого нечисть должна раздобыть предмет, который подарит огонь – спички и зажигалки. Поэтому, давать другим эти вещи было строго запрещено. Иначе, черт проникнет в дом и наведет на человека беду.

Также, в этот день не стоит произносить любые бранные слова или использовать нецензурную лексику. Такое поведение притягивает нечисть, и она может намертво прицепиться к человеку и начать портить ему жизнь.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com