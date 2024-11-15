Вместо конфет и пирожных: эти продукты заменят сахар, но позволят поесть сладости

Если вы придерживаетесь правильного питания или по другим причинам решили отказаться от чрезмерного употребления сахара, но при этом не представляете свою жизнь без сладостей, то вредные конфеты и жирные пирожные можно заменить на более здоровые продукты.

Сухофрукты

Из яблок и груш можно приготовить восхитительное блюдо – фруктовые чипсы. Для этого, фрукты сушат, используя специальные сушилки или просто в духовке при температуре 50 градусов. Во время приготовления чипсов, их посыпают корицей, что придаст блюду приятный аромат.

Сухофрукты могут с успехом заменить конфеты. Однако, следует помнить, что бесконтрольно фруктовые чипсы есть нельзя, так как они содержат довольно много фруктозы.

Запеченные яблоки

Традиционное зимнее блюдо позволит получить изысканный десерт, который напомнит о приближающемся Рождестве. Разнообразить угощение поможет корица, изюм и орехи. Запекать яблоки совсем несложно и с этой задачей быстро справится микроволновка. Из яблок вырезают сердцевину, добавляют специи и запекают 3 – 4 минуты.

Пастила

Фруктовая пастила на вкус лучше, чем конфеты. Ее также можно приготовить в домашних условиях, используя сушилку для фруктов. Процесс занимает достаточно много времени, но результат того стоит.

Темный шоколад

Именно темный шоколад с маркировкой 70% можно есть без вреда для фигуры. Продукт почти не содержит сахара и обладает приятным вкусом. Кроме этого, пара долек шоколадной плитки способны поднять настроение.

Замороженные ягоды

Еще один десерт, о котором часто забывают – это замороженные ягоды. Их можно разморозить при комнатной температуре или в микроволновке.

Бананы, виноград и орехи

Тягу к сладкому могут перебить сладкие фрукты и орехи. При этом, нужно помнить, что фрукты богаты фруктозой. Что касается орехов, то они обладают высокой калорийностью. Поэтому, эти продукты можно есть только в небольших количествах.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com