Три запрета на Анну Холодную: что нужно обязательно сделать 16 ноября 2024 года

В православном мире вспоминают княжну Анну Всеволодовну, которая, несмотря на знатное происхождения решила оставить мирскую жизнь и посвятила себя служению Господу Богу. Всю жизнь княжна провела в Андреевском монастыре, где стала игуменьей. В народном календаре праздник получил название Анна Холодная.
Приметы о погоде:
- Если на Анну утро морозное, то жди зиму снежную.
- Если на Анну тепло и снега нет, то урожай хлеба будет скудный.
- Если на Анну мороз вечером ударил, то зима будет мягкая с частыми оттепелями. А если вечером тепло, то погода испортится и пойдет дождь.
Что можно и нельзя делать 16 ноября
По народной традиции на Анну Холодную были установлены 3 строгих запрета:
- Людей нельзя хвалить, поскольку похвала пойдет человеку во вред и может отнять у него все таланты. Особенно старались не хвалить детей, так как можно испортить будущее ребенка. Если вас начнут хвалить, то следует незаметно скрестить пальцы за спиной.
- Муж и жена должны прожить этот день в мире. Если супруги поругаются, то конфликт может затянуться.
- Нельзя жаловаться на свои неудачи. Тот, кто начнет переживать из-за прошлого, рискует получить еще больше проблем. Праздник Анны Холодный стоит провести в хорошем настроении. Можно даже помечтать о своих желаниях и тогда голову может посетить интересная идея, которая поможет изменить жизнь в лучшую сторону.
Кроме этих запретов, на Анну Холодную не отправлялись в дальнюю дорогу – путешествие пойдет не по плану, не проводили уборку в доме – счастье можно вымести. Люди старались меньше говорить, особенно до обеда, а вот вечером следовало устроить большое праздничное застолье в компании друзей или домочадцев.
Согласно поверьям, в обязательном порядке на праздник было необходимо использовать духи. Считалось, что если с утра подушиться, то все беды и несчастья станут обходить человека стороной, а нечистая сила и близко подойти к человеку не сможет.
Автор: Яна Лан
Фото: freepik.com