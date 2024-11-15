Три запрета на Анну Холодную: что нужно обязательно сделать 16 ноября 2024 года

В православном мире вспоминают княжну Анну Всеволодовну, которая, несмотря на знатное происхождения решила оставить мирскую жизнь и посвятила себя служению Господу Богу. Всю жизнь княжна провела в Андреевском монастыре, где стала игуменьей. В народном календаре праздник получил название Анна Холодная.

Приметы о погоде:

Если на Анну утро морозное, то жди зиму снежную.

Если на Анну тепло и снега нет, то урожай хлеба будет скудный.

Если на Анну мороз вечером ударил, то зима будет мягкая с частыми оттепелями. А если вечером тепло, то погода испортится и пойдет дождь.

Что можно и нельзя делать 16 ноября

По народной традиции на Анну Холодную были установлены 3 строгих запрета:

Людей нельзя хвалить, поскольку похвала пойдет человеку во вред и может отнять у него все таланты. Особенно старались не хвалить детей, так как можно испортить будущее ребенка. Если вас начнут хвалить, то следует незаметно скрестить пальцы за спиной. Муж и жена должны прожить этот день в мире. Если супруги поругаются, то конфликт может затянуться. Нельзя жаловаться на свои неудачи. Тот, кто начнет переживать из-за прошлого, рискует получить еще больше проблем. Праздник Анны Холодный стоит провести в хорошем настроении. Можно даже помечтать о своих желаниях и тогда голову может посетить интересная идея, которая поможет изменить жизнь в лучшую сторону.

Кроме этих запретов, на Анну Холодную не отправлялись в дальнюю дорогу – путешествие пойдет не по плану, не проводили уборку в доме – счастье можно вымести. Люди старались меньше говорить, особенно до обеда, а вот вечером следовало устроить большое праздничное застолье в компании друзей или домочадцев.

Согласно поверьям, в обязательном порядке на праздник было необходимо использовать духи. Считалось, что если с утра подушиться, то все беды и несчастья станут обходить человека стороной, а нечистая сила и близко подойти к человеку не сможет.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com