День исполнения желаний: сделайте это в день Пигасия и Акиндина, 15 ноября 2024 года

Православные христиане 15 ноября вспоминают Пигасия и Акиндина, а также семь тысяч мучеников пострадавших за веру Христову. Кроме этого, в храмах проходят службы в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйская. В народном календаре праздник стали называть в честь святых.

Что можно и нельзя делать 15 ноября

Поскольку к этому празднику дни становились совсем короткими в народе говорили – «Акиндин разжигает овин, Пигасий солнце гасит». В ноябре крестьяне начинали сушить собранный урожай зерна, и чтобы ничего не заплесневело, разводили под ним костер. В то же время, многие дела приходилось доме, так как светового дня на всю работу не хватало. Что не успевали сделать на улице, приходилось заканчивать в избе при свете лучины или свечи.

Женщины в праздник Пигасия и Акиндина занимались рукоделием. Согласно поверьям, такая работа должна была приманить в дом счастье и удачу. Мужчины сушили зерно в специальном месте, которое называлось овин. Люди верили, что у овина есть хозяин – Овинник, дух, который следит за порядком в хозяйственной постройке. Его следовало уважать и всячески ублажать, чтобы он не разозлился и не спалил овин во время просушки зерна.

В праздник было запрещено отдавать долг. Считалось, что вместе с одолженными деньгами из дома утечет все богатство. Вместо возврата денег, люди ходили по домам и просили друг у друга прощения. Кроме этого, больше ничего просить было нельзя, поскольку любая помощь только испортит дело.

День Пигасия и Акиндина считался чудодейственным. По традиции на праздник следовало загадать самое заветное желание и тогда оно обязательно исполнится. Кроме этого, в праздник необходимо приобрести какую-нибудь обновку. Согласно поверьям, она принесет удачу в делах, а также приведет к успеху. Купить можно любую вещь, хотя бы носки или перчатки.

Автор: Яна Лан

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