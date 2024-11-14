Урожай овощей увеличится в 2 раза: как планировать грамотный севооборот в теплицах

Выращивать собственный огород не только полезно, но и выгодно. Ведь овощи и фрукты в магазинах стоят недешево и бывают весьма сомнительного качества. Свои продукты гораздо вкуснее и не содержат вредных примесей, которыми часто грешат промышленные холдинги. Ведь объемы, которые они высаживают, без обработок химией не вырастить.

Однако, огородники должны понимать правила севооборота на своем огороде и, в частности, в теплицах. Когда растения несколько лет растут на одной грядке, то почва истощается и урожайность понижается. Кроме этого, в грунт заселяются патогены характерные для определенной культуры, что портит качество выращенных продуктов.

Как правильно чередовать культуры в теплицах

Обычно огородники стараются держать две теплицы. В одну высаживают огурцы, а в другую томаты. На следующий год культуры меняют местами. Перцы можно подсаживать, как к томатам, так и к огурцам. Однако в одной теплице с томатами перцы и баклажаны растут лучше.

При этом, осенью или весной в теплицах обязательно высаживают сидераты. Они улучшают структуру почвы, обогащают ее полезными веществами и уничтожают патогенные микроорганизмы. Также, сидераты изгоняют из теплиц вредителей.

Кроме этого, теплицы можно использовать не только для культур, которые растут там на протяжении всего сезона. Весной и осенью, теплицы используют для посадки редиса, зелени, шпината, рукколы и других быстро созревающих растений.

Чтобы обеспечить хорошую урожайность овощей в теплицах, к ним подсаживают цветы. Это могут быть бархатцы, настурции и календула. Цветущие растения не только станут украшением теплицы, но и защитят овощные культуры от вредителей и грибковых инфекций. На грядку с томатами рекомендуется высаживать базилик. Считается, что он облагораживает и улучшает вкус помидоров.

Если соблюдать правила севооборота, то урожай овощей может увеличиться в 2 раза по сравнению с теми грядками, где одни и те же культуры выращиваются каждый год.

Автор: Яна Лан

Фото: pixabay.com