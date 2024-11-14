Пугачева «заказала» Талькова? Игорь Наджиев сделал громкое заявление

Как известно Следственный комитет России после нескольких десятилетий возобновил расследование дела об убийстве известного певца Игоря Талькова. Сегодня повторно допрашивают всех артистов, которые выступали в тот роковой день с ним на одной сцене. Своей, весьма неожиданной версией всего случившегося поделился популярный в 90-х годах исполнитель Игорь Наджиев.

В интервью изданию aif.ru певец признался в том, что до сих пор находится в шоке от всего случившегося в те годы. По его мнению к этому делу непосредственно причастна Алла Пугачева.

По версии Наджиева в то время на пике своей популярности были такие исполнители, как Игорь Тальков и Азиза. Стах конкуренции заставил Пугачеву прибегнуть к подобным действиям.

«После гибели Талькова Азиза мне сказала: «Игорек, одним выстрелом сразу двоих убрали — и меня, и Талькова, — рассказал aif.ru Игорь Наджиев. - Действительно, и Игорь Тальков, и Азиза были очень яркими представителями нашего тогдашнего шоу-бизнеса. А, учитывая, что всей нашей эстрадой заправляла Алла Борисовна, можно только догадываться, чьими руками всё это могло быть организовано через бандитов. Пугачева ненавидела конкурентов и всячески их убирала. К Вале Легкоступовой Алла Борисовна отсылала бандитов после того, как Паулс отдал Валечке свои песни, на которые рассчитывала Пугачева».

С одной стороны версия выглядит довольно логично. Но если вспомнить детали той трагедии, то конфликт разгорелся из-за того, что концертный директор Азизы потребовал от Талькова, чтобы она вышла на сцену после него, у артистов это является показателем престижа. Однако между сопровождающими артистов лицами возник конфликт, который закончился стрельбой, в результате чего по неосторожности и погиб Тальков. Даже при самом негативном отношении к Пугачёвой, вряд ли она могла разработать такую сложную схему. Хотя надеемся, что следствие во всем разберется….

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