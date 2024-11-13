Диета для ума: эти 3 продукта помогут мозгу работать быстрее и эффективнее

Мы едим не только для того, чтобы получать удовольствие от вкуса пищи, но и для того, чтобы снабдить организм топливом. Поэтому, очень важно отдавать предпочтение полезным продуктам, а разные вредности позволять себе иногда.

Существуют продукты, которые помогают мозгу работать эффективнее. Если включить их в ежедневный рацион, то уже через некоторое время вы почувствуете, что мыслительные процессы стали лучше. Такая еда содержит вещества необходимые для питания мозга.

Что нужно есть, чтобы поумнеть

№1. Рыба

Еще в детстве наши мамы нам говорили, что если есть рыбу, то сразу поумнеешь. И это не миф, который должен был заставить ребенка есть рыбу, а самая настоящая правда. Жирная рыба содержит Омега-3 жирные кислоты и фосфор.

Эти вещества полезны для всего организма и в том числе для мозга. Блюда из рыбы следует есть 2 – 3 раза в неделю. Однако, есть люди, которые не переносят рыбу, ее можно заменить следующим продуктом.

№2. Орехи

Также, как и рыба, все виды орехов содержат Омега-3. Дневная порция орехов для взрослого человека не должна превышать 30 г. При этом, чтобы получить максимальную пользу от грецкого ореха, перед употреблением ядра вымачивают в холодной воде в течение не менее 4-х часов. Иначе, полезные микроэлементы будут трудно усваиваться. Вымачивать орехи следует в холодильнике.

№3. Яркие фрукты и овощи

В конце осени и зимой нельзя забывать о свежих овощах и фруктах. Причем упор нужно делать на яркие продукты. Чем цветастей получится ваша тарелка, тем больше пользы вы получите. Апельсины, мандарины, яблоки, груши, морковь, зеленый лук, шпинат, брокколи, свекла и прочие овощи должны быть на столе каждый день.

Эти продукты помогают пищеварению, очищают организм от шлаков и токсинов и, следовательно, улучшают работу мозга.

Выбирая правильное питание, нельзя игнорировать физическую активность. Ведь полезные вещества поставляет мозгу кровь, а если весь день сидеть в душном помещении и не двигаться, то любая диета станет бесполезной.

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com