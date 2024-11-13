Спасут от осенней хандры и депрессии: Топ – 5 продуктов, которые нужно включить в рацион

В ноябре, когда дни становятся все короче, а ночи длиннее, человек может впасть в уныние. Настроение резко снижается и даже мелкие неурядицы кажутся огромными проблемами. Все это вызывает стресс и может привести к депрессии.

Однако, принимать таблетки следует только после консультации со специалистом, а вот изменить питание можно самостоятельно. Ведь есть продукты, которые смогут раскрасить унылые дни и поднять настроение.

Топ – 5 продуктов от осенней хандры и депрессии

№1. Горький шоколад

Самое популярное средство для хорошего настроения – это шоколад. Продукт способен снять тревожность и получить ощущения счастья. К тому же, горький шоколад можно есть без вреда для фигуры, только не стоит уничтожать сразу всю плитку целиком.

№2. Апельсины

Сочный, оранжевый фрукт уже одним своим видом поднимает настроение. Он словно маленькое солнышко, которого так не хватает в эти хмурые дни. Кроме этого, апельсины содержат витамин С, который поможет пережить промозглую погоду.

№3. Бананы

Сладкие бананы можно смело назвать источником счастья, ведь они способствуют выработке серотонина, который отвечает за хорошее настроение. Также, бананы укрепляют нервную систему и положительно влияют на работу сердца, а это значит, что устойчивость к стрессу повысится.

№4. Черника

Необычайно полезные ягоды поднимают настроение. Они содержат антиоксиданты, которые помогают снять стресс. Небольшая порция черники или черничный пирог, помогут справиться с унынием и осенней хандрой.

№5. Гречневая крупа

По последним исследованиям ученых, гречневая каша помогает укрепить нервную систему, поскольку в состав гречи входят необходимые витамины группы В. Кашу можно использовать вместо гарнира на обед или как полноценный завтрак, который даст заряд бодрости на весь день.

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com