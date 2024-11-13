Опутают сплетнями и сломают судьбу: что нельзя делать 14 ноября по народным приметам

В православном мире 14 ноября чтут память бессеребренников Космы и Дамиана. Святые мужи прославились тем, что бесплатно лечили всех, кто к ним обращался за помощью. При этом, они врачевали не только людей, но и животных. В народном календаре праздник получил название Кузьминки. В этот день отмечали свой профессиональный праздник кузнецы.

Что можно и нельзя делать 14 ноября

В праздник святых бессеребренников Космы и Дамиана запрещено тратить деньги на пустые вещи. Согласно поверьям, чем больше экономить в этот день, тем богаче станешь в будущем. При этом, нельзя отказывать в помощи нуждающимся, если пожадничать, то можно приманить к себе нищету.

На праздник запрещено стирать белье и перетряхивать грязные вещи. Считалось, что такие действия опутают человека сплетнями. За глаза про него начнут рассказывать всякие небылицы, что в конечном итоге может сломать судьбу. В то же время запрещено распускать сплетни. Тот, кто будет сплетничать рискует сам оказаться на месте того, про кого другие распространяют слухи.

Если девушка мечтает о замужестве, то она должна следить за своим настроением. Нельзя ходить унылой и хмурой, а также плакать и сокрушаться о прошлых неудачах. Такое поведение отпугнет любого жениха. Кроме этого, не стоит сидеть дома в одиночестве, лучше провести вечер среди друзей и даже устроить веселый праздник.

Также, в этот день отмечали Курьи именины. Лучшим подарком считалась курица, а к трапезе подавали курицу с потрохами. Особенным спросом пользовалось куриное сердце, которое считалось особенно полезным для здоровья.

На праздник Космы и Дамиана следовало открыть в доме форточки. Согласно поверьям в этот день по дворам ходит счастье и заглядывает в открытые окна, а если окно закрыто, то счастье пройдет мимо.

Также, сегодня можно узнать сбудется заветное желание или нет. Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно спросить кошку, если она в ответ мяукнет или замурчит, то загаданное точно свершится.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com