Не поднимайте пуговицы и найденные монеты: народные приметы на 13 ноября 2024 года

Православные христиане 13 ноября вспоминают и чтят память преподобных Спиридона и Никодима Печерских. В народном календаре праздник получил название Спиридонов день или просто Спиридон и Никодим. Также, праздник носил и третье название – Матица.

Даже сегодня в старых деревенских избах можно найти матицу – поперечную потолочную балку. Условно матица делит избу на перед и зад. В «переду» помещали иконы, эта часть избы была чистой и праздничной. В «заду» располагался чулан, где стряпали или готовили еду, а также входная дверь в избу. Как правило, русскую печь ставили таким образом, чтобы она была развернута в чулан передом, так хозяйке было удобнее ставить в нее чугуны с похлебкой, репой и другими угощениями.

Соответственно, пол под матицей был сакральным местом, которое часто использовали в заговорах на удачу и благополучие семьи. Считалось, что, если женщина не может забеременеть, ей следует посидеть под матицей. На Спиридона и Никодима под матицу усаживалась вся семья, это делалось для того, чтобы привлечь в дом счастье и богатство.

Что можно и нельзя делать 13 ноября

Согласно поверьям, в темные ноябрьские дни очень легко столкнуться с нечистой силой, ведьмами и колдунами. Поэтому, в дом не пускали чужаков и даже старались не общаться с незнакомыми людьми на улице, так как боялись, наткнуться на человека с дурным глазом.

Кроме этого, на праздник Спиридона и Никодима было запрещено поднимать с земли найденные пуговицы и монеты. Люди верили, что это ведьмы специально раскидывают разные приманки, чтобы навести на человека порчу.

Также, не трогали и те пуговицы, которые оторвались от одежды в комнате. Пуговицу следовало оттолкнуть ногой, а поднять только на следующий день. Согласно поверьям, тот, кто ослушается запрета, может лишиться удачи.

Если нужно было выйти на улицу, то в карман следовало положить зеленую тесьму, ленту или шерстяную нитку. Считалось, что оберег отпугнет злых духов и позволит спокойно вернуться домой.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com