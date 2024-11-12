Засор вылетит из трубы со свистом: топ – 3 народных средства моментально прочистят слив в раковине

Засор в трубах случается достаточно часто. В сливное отверстие кухонной раковины могут попасть пищевые отходы, а ванную часто засоряют волосы, они образуют жесткий, слипшийся комок, который не дает воде уходить в канализацию. Разумеется, засор проще предупредить, но не всегда можно уследить за состоянием слива. Если засор все же произошел, то попробуйте избавиться от него при помощи народных средств.

Топ – 3 народных средства для прочистки труб и сливных отверстий

№1. Стиральный порошок

Если вы обнаружили засор, то исправить ситуацию поможет качественный стиральный порошок в гранулах. В состав современных моющих средств входят вещества, которые способны растворять грязь и жир. Стакан порошка засыпают в слив и оставляют для воздействия на 30 – 60 минут, а затем промывают большим количеством горячей воды.

№2. Сода и уксус

Недорогой, но эффективный растворитель жира и грязи, можно найти на каждой кухне. Пищевая сода способна справиться со многими видами загрязнений и поможет очистить слив. В сливное отверстие насыпают примерно половину пачки соды и выдерживают 30 минут. Затем, туда же наливают стакан столового уксуса и сразу закрывают слив пробкой. Бурная реакция моментально прочистит слив и засор вылетит из трубы со свистом. Примерно через 20 минут, слив в раковине промывают большим количеством горячей воды.

№3. Лимонная кислота

Порошок лимонной кислоты не только удалит известковый налет в трубах, но и продезинфицирует их. Пищевой продукт лучше использовать при небольших засорах, когда вода еще просто плохо уходит из ванны или раковины. С плотным засором лимонная кислота может не справиться.

В сливное отверстие засыпают пакетик лимонной кислоты и добавляют горячую воду. Средство оставляют для воздействия на 60 минут, а затем промывают. В результате, слив очищен, а помещение благоухает лимонным ароматом.

Автор: Яна Лан

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