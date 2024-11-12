Уборка перестанет съедать время: топ – 7 советов для идеального порядка в доме

Если вы счастливая обладательница семьи, в которой подрастают дети, то вместо того, чтобы убивать все свое свободное время, занимаясь уборкой дома, посвятите его общению с ребенком и мужем. Ведь когда вы начнете пользоваться этими советами, то для наведения порядка потребуется всего 15 – 20 минут в день.

Топ – 7 советов для идеального порядка в доме

Прежде чем запоминать советы, запомните главное – не нужно добиваться стерильности и перегибать палку, ведь лучшее – это враг хорошего.

№1. Чистая сантехника и зеркала

Просто удивительно, но если ваши раковины, унитаз и зеркала сверкают чистотой, то в доме сразу станет чище, чем обычно. Возьмите за правило каждое утро чистить сантехнику, протирать мягкой тканью смесители и зеркала. Если делать это ежедневно, то на уборку уйдет меньше минуты.

№2. Грязная посуда

Научитесь мыть посуду сразу после еды или приготовления пищи. Еще лучше приобрести посудомоечную машину и приучить домочадцев сразу ставить в нее грязные тарелки, чашки и столовые приборы. Тогда вечером нужно будет просто нажать кнопку на бытовом приборе, а утром его разгрузить.

№3. Детские игрушки

Бессмысленно в течение дня подбирать игрушки и расставлять их по местам. Через 5 минут дети снова все раскидают. Уборку кукол и машинок следует перенести на вечер и привести в порядок детскую вместе с ребенком. Так малыш начнет приучаться к порядку.

№4. Убирайте кухню вечером

Возьмите за правило готовить кухню к следующему дню с вечера. Сложите в посудомоечную машину все найденные в комнатах грязные тарелки и чашки, протрите обеденный стол и столешницу для приготовления пищи. Тогда утром, выйдя на чистую кухню, вы ощутите небывалый прилив сил.

№5. Не копите грязное белье

Эксперты по уборке советуют стирать белье тогда, когда барабан стиральной машины наполнится. Иначе, придется сразу проводить несколько стирок, сушить большой объем вещей, а потом долго убирать одежду по шкафам.

№6. Убирайте пол в прихожей каждый день

Самое грязное место в доме – это прихожая. Ведь на уличной обуви мы приносим с улицы песок, пыль и прочий мусор. Как только вы пришли домой, пропылесосьте пол в прихожей, и тогда уличная грязь не станет расползаться по квартире.

№7. Делегируйте уборку

Не забывайте приучать к порядку всю семью. Пусть муж и дети учатся следить за своей одеждой и класть вещи на место. Да, это сложная задача, но вы обязательно справитесь!

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com