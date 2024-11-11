У каких собак здоровье крепче – у дворняг или у породистых, кинолог Голубев дал точный ответ

Как правило, люди уверены, что дворняги обладают более крепким здоровьем. Ведь среди них реже случается инбридинг, а это значит, что шанс получить наследственное заболевание значительно ниже, чем у породистых.

К тому же, сложные условия окружающего мира дают возможность выжить, лишь самым крепким и выносливым щенкам, которые в отличие от породистых, вынуждены жить на улице и питаться, чем придется.

Однако, президент РКФ (Российской кинологической федерации), кинолог Владимир Голубев уверен, что рассуждения обычных людей, далеких от разведения собак и работы с породистыми животными, являются ошибочными.

«То, что беспородные животные имеют более крепкое здоровье, чем породистые собратья – это миф. Истории, как в деревне жила дворняжка на цепи, питалась кашей, прекрасно себя чувствовала и прожила 15 лет – не что иное, как ошибка выжившего» – сообщил Голубев в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что за здоровьем породистых собак постоянно наблюдают ветеринары, а заводчики стараются сделать породу только лучше. В процессе выращивания щенков, они проводят отбор и оставляют для дальнейшего разведения только самых лучших. Щенки, имеющие изъяны породы, обычно стоят дешевле и продаются без права на разведение.

Но, даже отбракованные щенки могут оказаться здоровее обычных дворняжек, так как за их здоровьем заводчик следит не менее пристально, чем за элитными. К тому же, при покупке породистого щенка вам станет известна его родословная и то, какие наследственные заболевания могли передать ему родители.

Следует отметить, что на здоровье собаки влияет сразу несколько факторов, заявил эксперт, и прежде всего, это генетическая предрасположенность к разным заболеваниям. Причем, совсем не обязательно, что симптомы проявятся в раннем возрасте собаки. Она может прожить всю жизнь и не получить наследственного заболевания.

Кроме этого, на здоровье собаки влияют условия содержания матери во время беременности и уход за щенком после его рождения. Не менее важным фактором для здоровья, является правильное питание животных.

Также, Голубев отметил, что ветеринары постоянно проводят исследования генетических и других заболеваний у собак, но в основном они работают только с породистыми животными. Поэтому, как только возникает риск развития наследственных болезней, заводчики начинают работать над исправлением ситуации, сообщает портал «pets.mail.ru».

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com