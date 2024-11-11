Привлечете финансовый успех: что нельзя делать в Синичкин день, 12 ноября 2024 года

Православные христиане 12 ноября чтут память священномученика Зиновия и его сестры Зиновии. В народных поверьях прочно закрепилось мнение, что Зиновий является покровителем всех птиц, которые остаются на зимовку. Прежде всего – это синицы, которых в старые времена именовали зиньками. Поэтому, в народном календаре праздник получил название Синичкин день.

Что можно и нельзя делать 12 ноября

Поскольку праздник посвящен птицам, то в этот день следует проявить к ним уважение. Пернатых нельзя гонять, ругать, а тем более причинять им физический вред. По доброй традиции, на Синичкин день обустраивали птичьи кормушки. Ремонтировали и подвешивали старые домики или делали новые. К работе над кормушками обязательно привлекали детей, чтобы приучать их к заботе о природе.

В народе существовало одно интересное поверье, которое касалось лесных прогулок. Считалось, что если среди деревьев натолкнуться на толпу ряженых людей, которые устраивают пляски и поют песни, то от них нужно держаться подальше. Люди верили, что среди веселящихся обязательно затесался черт, который неминуемо прицепится к добропорядочному человеку.

Кроме этого, поверья гласили о том, что денежное благополучие на Синичкин день может прилипнуть только к спокойному человеку. Поэтому сегодня нельзя бурно проявлять свои эмоции, особенно негативные. Также, запрещено ругаться с другими людьми и сквернословить. Нарушителей запрета будет поджидать масса проблем, причем связанных с финансами.

Синичкин день прекрасно подходит для начала новый жизни. Если вы желаете изменить свои привычки, то делать это следует именно на праздник Зиновия и его сестры. Если вы хотите похудеть или расстаться с вредными привычками, то начинайте это делать 12 ноября. Диета сразу принесет положительный результат, а воздерживаться от вредного будет проще.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com