Не пришивайте пуговицы и носите платок: самые страшные приметы на 11 ноября 2024 года

Православные христиане 11 ноября чтят память Анастасии Римской и Аврамия архимандрита Ростовского, которые с древних времен почитались покровителями пастухов и овец. Поэтому в народном календаре отмечают праздник Настасьи Овечницы.

Что можно и нельзя делать 11 ноября

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, люди старались проводить время в своем доме. Было не принято ходить в гости, а также принимать посетителей у себя. Особенно, это правило касалось незнакомцев. Считалось, что под личностью чужака в дом может проникнуть человек с дурным глазом и сглазить ребенка. Поэтому, в праздник Настасьи Овечницы детей не оставляли без присмотра взрослых и оберегали от возможных опасностей.

Если женщине было необходимо выйти по делам на улицу, то ей следовало закрыть шею, например, повязать платок. Согласно поверьям, обнаженная шея могла приманить нечисть и злых людей. Находясь вне стен дома, следовало проявить бдительность и не вступать в споры с окружающими.

Также, в этот праздник было строго запрещено зашивать дыры на одежде, чинить обувь и пришивать пуговицы. Такое занятие в праздник Настасьи Овечницы считалось страшной приметой, которая грозила потерей финансов, причем в крупном объеме.

Так как сегодняшний праздник посвящен пастухам и овцам, то в особом почете была овечья шерсть. В старые времена она символизировала достаток в доме, так как обладает лечебными свойствами. Лучшим подарком считалась любая вещь, связанная из овечьей шерсти.

Для пастухов устраивали праздник, к которому пекли пироги. Пастухам же следовало вручить подарок, но не простой, а тот, который пригодится в их профессиональной деятельности.

Приметы о погоде

Если 11 ноября выпадет снег, то зима будет холодная, а если погода дождливая, то и зимой тепло будет.

Если облака висят низко, то погода испортится и вскоре станет совсем холодно.

Если вороны шумят, то значит мороз предчувствуют.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com