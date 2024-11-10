10 лет, как рукой снимет! Топ – 5 лайфхаков для женщин 50+

Мы не властны над временем и зрелый возраст поджидает каждую из нас. Однако, простые хитрости в уходе за собой и правильно подобранный гардероб позволят выглядеть на 10 лет моложе, даже если вам далеко за 50+

Топ – 5 лайфхаков для женщин 50+

№1. Подтянутая фигура

Ни что так не добавляет возраста как полнота. Если вы хотите выглядеть молодо, то похудейте до своего нормального веса и займитесь спортом. Стройная фигура и хорошая осанка сразу делают женщину моложе.

Регулярные упражнения помогут подтянуть тело, а также шею и овал лица. Чтобы похудеть, перестаньте есть сладкое, к тому же излишки сахара старят кожу, уменьшите количество соли, налегайте на овощи, постное мясо и рыбу. Кроме этого, не забывайте пить достаточное количество воды.

Правильное питание поможет сохранить молодость

№2. Брови

Как известно, именно брови создают лицо. Но с годами брови выцветают и редеют, что сразу подчеркивает возраст. Поэтому, необходимо восстановить естественный вид бровей. Однако, постарайтесь не увлекаться и выбирайте коричневые оттенки вместо черных.

№3. Губы

На губах очень тонкая кожа и сохнуть она начинает быстрее, чем на других частях тела. Поэтому, за губами нужно ухаживать и использовать увлажняющие бальзамы для губ. Особенно важно это делать летом под палящими солнечными лучами и в морозные зимы, именно в эти времена года губы страдают больше всего.

№4. Руки и шея

Именно эти части тела выдают истинный возраст женщины. За ними нужен тщательный и ежедневный уход, в который входят упражнения на осанку, массаж и подходящие увлажняющие косметические средства.

№5. Бесформенная одежда

Чем старше мы становимся, тем тщательнее должны выбирать наряды. В возрасте 50+ лучше отказаться от слишком объемных вещей поскольку они создают лишнюю полноту, а это сразу прибавляет возраст. Лучше использовать облегающие силуэты, но при этом выбирать одежду по размеру.

Следить за собой следует в любом возрасте, но после 50-летнего юбилея делать это просто необходимо. Только тогда можно будет оставаться молодой долгие годы. И самое главное! Не забывайте улыбаться и радоваться жизни.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com