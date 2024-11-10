«Сбежала от бухого бати». Дочь Марата Башарова не выдержала запоев отца

В картере актера Марата Башарова уже давно наметился кризис. Он давно уже не снимался в новых фильмах, зато ведет шоу сомнительного характера, и регулярно становится объектом криминальной и желтой хроники. Вот в очередной раз артиста подвело пристрастие к алкоголю.

В этот раз нарушителем спокойствия стала старшая дочь Башарова 20-летняя Как Амели обвинила звездного отца в пьянстве, и в порыве отчаяния пожаловалась подписчикам своих социальных сетей, что сбежала из дома.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад», — написала она.

Девушка написала, что после того, как она проснулась, к ней стал приставать пьяный отец. При этом Амели, описывая ситуацию, не стеснялась ненормативной лексики. Также она сообщила своим подписчиком, что у нее завязалась переписка с поклонником из Англии, и она собирается к нему переехать, и на днях собирается на собеседование в посольство Великобритании для получения визы.

Для Башарова все это стало полной неожиданностью, и он предположил, что социальные сети дочери ведет совершенно другой человек. В эфире передачи «Ты не поверишь!», выходящей в эфир на НТВ, что не читает социальные сети Амели.

Кто здесь прав и виноват нам трудно судить. Однако учитывая все скандалы, в которые за последние годы попадал Марат Башаров, можно предположить, что дочь не врет. Стоит ли выносить сор из избы тоже вопрос непростой. Но в любом случае надо понимать, что алкоголь сломал карьеру ни одному человеку. Марат Башаров талантливый актер, и в какой-то момент необходимо остановиться

автор Иван Гордеев

фото globallookpress.com