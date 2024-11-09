Любят кислый грунт: какие цветы нуждаются в подкормке лимонной кислотой

Некоторым растениям просто показан кислый грунт. В такой среде они начинают пышно цвести и хорошо развиваться. Подкислять почву можно некоторым комнатным цветам, а также садовым растениям и поможет это сделать - лимонная кислота.

Какие культуры предпочитают кислую почву

Комнатные растения

Если среди ваших зеленых питомцев есть – монстера, цикламен, пеларгония, азалия, бегония, аспарагус или камелия, то их нужно подкармливать лимонной кислотой, так как эти цветы предпочитают подкисленный грунт.

Садовые цветы

На дачном участке также можно найти растения, которым нравится произрастать на кислых почвах.

Цветы на клумбах:

Гортензия;

Пион;

Люпин;

Настурция;

Папоротник;

Хризантема;

Цинния;

Вереск;

Василек;

Магнолия;

Незабудка.

Все эти цветы предпочитают умеренно кислую почву, а что касается гортензии, то изменяя кислотность грунта, можно поменять расцветку бутонов на голубой или розовый.

Деревья и кустарники

Слабокислый грунт необходим многим плодовым деревьям и кустарникам. Например, на кислых почвах хорошо растут яблоня, жимолость, малина, голубика, айва и кизил. Также, на кислых почвах любят расти береза, можжевельник, клен и акация.

Овощные культуры

Кислый грунт подходит для выращивания картофеля и пряной зелени. Умеренно кислую почву любят тыквы, кабачки, томаты, морковь и редька. А на слабокислых хорошо растут баклажаны, дыни и фасоль.

Как подкислить почву при помощи лимонной кислоты

Питательный раствор на основе лимонной кислоты следует использовать не чаще, чем один раз в месяц. При этом, нужно строго следить за концентрацией подкормки. На один литр жидкости берут одну чайную ложку лимонной кислоты и тщательно растворяют кристаллы. Раствор следует использовать сразу.

Лимонная кислота способна укрепить иммунную систему растений и цветов, а также улучшает усвояемость железа. Кроме этого, пищевая добавка стимулирует рост корневой системы.

Однако, перед применением кислой подкормки, необходимо проверить, как растения будут на нее реагировать, так как перекисленный грунт может навредить культурам. Если после обработки у растений стали желтеть листья, то значит почва и так достаточно кислая.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com