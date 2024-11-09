Сулит одиночество: 3 строгих запрета для женщин на день Параскевы Пятницы, 10 ноября

Православные христиане, а особенно верующие женщины, 10 ноября вспоминают святую мученицу Параскеву, нареченную Пятницей. Свое имя девушка получила потому, что ее родители чтили пятницу, день, когда пострадал Иисус Христос. За это Бог даровал им дочь, которая родилась именно в Пятницу.

В народном календаре праздник получил название Бабья заступница и считается женским, поскольку Параскева всегда почиталась, как защитница женщин. Святой молятся о даровании счастливой супружеской жизни, рождении детей и помощи во всяком домашнем женском деле.

Что можно и нельзя делать 10 ноября

Поскольку святая Параскева Пятница является заступницей женщин, то мужчинам следует вести себя очень аккуратно. В этот день им нельзя ругать любую женщину в доме, будь то жена, дочь, мать, сестра или теща. Согласно поверьям, Параскева могла обрушить свой гнев на обидчика и послать ему мужское бессилие.

Однако, и для женщин были положены 3 строгих запрета на праздник Параскевы:

Нельзя ругаться, браниться и сквернословить.

Нельзя заниматься рукоделием, все равно работу переделывать придется.

Нельзя есть после захода солнца.

Последний пункт касался не только женщин, но и мужчин. Поэтому, ужин следует планировать не позже шести часов вечера. Неисполнение запретов сулит женщине остаться в одиночестве, а мужчине грозит обрести ленивую и сварливую супругу, с которой будет не жизнь, а одно мучение.

Девицы на выданье в день Параскевы Пятницы имеют все шансы встретить настоящую любовь. Однако, для этого необходимо выйти в свет. Считается, что этот праздник подходит для похода по магазинам. Но, прежде чем покупать себе обновки, следует приобрести продукт питания. Согласно поверьям, это принесет счастье и благополучие.

Если на день Параскевы Пятницы начнется снегопад, то весна будет ранней и жаркой. А если на праздник супруги поругались, то еще 40 дней им придется мучаться от последствий ссоры.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com