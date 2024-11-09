Разорвет на мелкие кусочки: эти продукты ставить в микроволновку запрещено

Взрыв продуктов в микроволновке только добавляет домашних хлопот. Бывает так, что еду разрывает на мелкие кусочки и они намертво прилипают к стенкам печки. Это портит бытовой прибор, а еду делает несъедобной.

Что нельзя разогревать в микроволновке

Печень

Если вы поджарили печень, то не вздумаете разогревать ее в микроволновой печи. Продукт может взорваться. Также, не стоит отправлять в печку сырую печень или пытаться ее там разморозить.

Яйца

Яйца в микроволновке приготовить практически невозможно, поскольку они сразу взрываются и даже могут выбить дверцу. Единственный вариант, это запечь в микроволновке омлет, и то он может рвануть и испачкать всю печку.

Сосиски и сардельки в оболочке

В принципе сварить сосиски или сардельки в микроволновке можно, если предварительно очистить их от оболочки. Для того, чтобы разогреть полуфабрикат, его потребуется залить водой. Иначе, сосиски сморщатся и станут невкусными.

Кроме перечисленных продуктов, в микроволновке может взорваться мясо. Разогревая подобное блюдо, следует воспользоваться специальной крышкой, которая предотвратит разбрызгивания частиц по стенкам.

Как правильно пользоваться микроволновкой

Напомним, что в микроволновую печь можно ставить только специальную пластиковую или стеклянную посуду, которая сделана специально для использования в этом бытовом приборе и имеет на поверхности соответствующую маркировку.

Не рекомендуется ставить в микроволновку керамическую посуду. Она может треснуть или расколоться. Кроме этого, сама керамика становится раскаленной, а пища в ней остается холодной. Категорически запрещено использовать металлическую посуду или ту, на которой есть золотые или серебряные узоры. Металл способен моментально сломать бытовой прибор.

Чтобы микроволновка служила долго, необходимо каждый день протирать внутренние стенки мягкой тканью. Иначе, эмалированное внутреннее покрытие начнет трескаться, а печка ржаветь.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com