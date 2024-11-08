«Зарок на Параскеву»: как приманить удачу в жизнь 9 ноября по народным приметам

В православном мире 9 ноября вспоминают Нестора Летописца и отмечают канун дня великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. В народном календаре праздник получил название «Зарок на Параскеву». Согласно поверьям, если правильно провести этот день, то удача и успех в делах не заставят себя ждать.

Что можно и нельзя делать 9 ноября

Праздник не просто так получил название «Зарок на Параскеву». По народным обычаям, в этот день следовало дать обещание или клятву, а затем строго ее выполнить. Например, можно пообещать изменить свою жизнь, начать правильно питаться и заниматься спортом.

То есть, обещание может быть любым, но обязательно выполнимым. Если человек не выполнит свой обет, то к нему станут липнуть беды. Поэтому, прежде чем что-то обещать следует хорошо подумать. Но, если выполнить обет, то человека начнут сопровождать удача и успех.

Обет или зарок давали перед иконой Параскевы Пятницы. Также, у святой просили помощи в выполнении клятвы. По традиции, девушки обещали Параскеве соткать за ночь полотенце для ее иконы и верили, что тогда святая выполнит их заветное желание.

Считалось, что Параскева обязательно поможет осуществить желаемое. При этом нужно помнить, что ваше обещание не должно навредить другим людям. Человеку со злым сердцем и дурными помыслами Параскева помогать не будет.

Согласно приметам, 9 ноября нельзя перенапрягать глаза. Считалось, что тот, кто станет относиться к зрению без должного уважения, может ослепнуть или получить другие глазные недуги. Сегодня, можно поухаживать за глазами и постараться выучить упражнения для восстановления остроты зрения.

В этот день старались не давать деньги в долг, так как вероятнее всего получить свои средства обратно будет сложно, а то и невозможно. Также, было запрещено ссориться и ругаться, поскольку конфликт может затянуться.

Согласно поверьям, праздник «Зарок на Параскеву» особенной и может принести либо большую радость, либо несчастье. Чтобы привлечь благополучие, следовало делать добрые дела, а также помогать другим людям.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com