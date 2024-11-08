Вонять из стиралки сразу перестанет: всего несколько капель и стиральная машина начнет благоухать

Неприятный запах из стиральной машины не только портит воздух в помещении, но и заставляет вонять постиранные вещи. Причем вонь буквально пропитывает одежду. Но, почему стиралка начинает источать зловоние? У этой проблемы есть несколько причин.

Почему стиральная машина начинает плохо пахнуть

Низкая температура стирки

Если постоянно стирать одежду в чуть теплой воде, не выше 40 градусов, то грязь и жир с одежды станут прилипать ко внутренним конструкциям и со временем из машины появится запах. Чтобы стиралка очистилась, иногда нужно ставить цикл с кипячением белья.

Жесткая вода

Как правило, в квартиры подается достаточно жесткая вода, из-за которой на стенках машины образуется известковый налет. Если при стирке добавлять в воду лимонный сок, то вода станет мягче.

Чтобы стиральная машина приятно пахла, за ней нужно грамотно ухаживать

Плесень

Так как бытовой прибор часто бывает влажным, это способствует образованию плесени. Чаще всего она нарастает на уплотнительной резинке. Необходимо не забывать ухаживать за машинкой и насухо протирать после каждой стирки.

Мусор из карманов

Перед стиркой следует проверять содержимое карманов и удалять весь мусор. Иначе, он останется в стиральной машине и через некоторое время начнет киснуть, источая омерзительный аромат.

Стиральный порошок низкого качества

Если вы используете дешевые моющие средства непонятного происхождения, то они могут оседать внутри машины и вызывать неприятный запах. Лучше покупать проверенные порошки, гели и кондиционеры, а также следить за их сроком годности.

Как быстро избавить стиральную машину от вони

Даже если сразу начать правильно ухаживать за машиной, то гнилостная вонь может сохраняться еще какое-то время. Чтобы одежда после стирки приобрела приятный запах, необходимо воспользоваться эфирными маслами. Всего несколько капель любимого масла, добавленные в отсек для кондиционера, заставят машинку благоухать, а вещи приобретут приятный аромат.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com