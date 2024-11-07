Компост созреет к весне: просто пролейте его этим копеечным составом

Компост – это бесплатное органическое удобрение, которое получают в результате разложения пищевых отходов и растительных элементов. Без качественного компоста получить с огорода обильный урожай овощей, фруктов и ягод невозможно. Если компоста в распоряжении огородника нет, то придется тратить деньги на покупку навоза или промышленных удобрений.

Однако, компост следует уметь собирать, а также необходимо знать, как правильно за ним ухаживать. Обычно на созревание компоста уходит от года до трех лет, но процесс можно ускорить.

Из чего должен состоять компост

Начинающие дачники часто совершают грубейшую ошибку, превращая компостную кучу в помойку. Для создания удобрения не подходят продукты животного происхождения – остатки мяса и костей, а также экскременты животных. В компостный ящик или кучу можно складывать растительные пищевые отходы, траву, листья, опилки, бумагу и картон без клеевого слоя.

Компост состоит из растительных отходов

Как ускорить созревание компоста

Чтобы уже в следующем посевном сезоне получить качественное удобрение, необходимо добавить в компостную кучу вещества, ускоряющие процессы разложения. Опытные дачники советуют проливать компост раствором дрожжей, а также приготовить травяной настой.

Как приготовить травяной настой

Для ускорителя созревания компоста, следует взять большой бак или бочку и заполнить ее скошенной травой. Зелень следует мелко порезать. Затем бак с травой заливают жидкостью и выдерживают в течение недели. В результате получатся азотистое удобрение, которое ускорит процессы разложения пищевых отходов. Травяным настоем проливают компостную кучу, а сверху выкладывают размоченную траву.

Как приготовить дрожжевой раствор

Дрожжевой ускоритель готовится быстрее. Для этого берут 3-литровую банку, кладут в нее упаковку сухих или живых дрожжей и заливают теплой водой, также можно добавить столовую ложку сахарного песка. Настой выдерживают около двух часов и выливают в компостную кучу.

Автор: Яна Лан

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