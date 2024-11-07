Не мойте пол и не проливайте воду: народные приметы на 8 ноября 2024 года

Православные христиане 8 ноября вспоминают великомученика Дмитрия Солунского. В народном календаре праздник назвали Дмитриев день. Согласно поверьям, сегодня следует с почтением относиться к воде, так как она получает связь с потусторонним миром.

Что можно и нельзя делать 8 ноября

По народному календарю на Дмитриев день продолжается поминовение ушедших в иной мир родственников. Согласно приметам, сегодня нельзя проводить уборку и особенно стирать одежду и мыть полы. Считалось, что грязная вода может пролиться на могилы умерших, что нарушит гармонию в природе. Поэтому с водой старались обращаться очень аккуратно.

По традиции, на ночь следовало расстелить на столе полотенце и поставить на него бутыль с чистой водой. Это делалось для того, чтобы души умерших, которые могли посетить родной дом, смогли умыться и напиться. Воду эту проливать нельзя, так как это считалось очень плохой приметой, которая притянет в дом беды и несчастья. Утром бутылку закрывали, а затем относили на кладбище и выливали на могилы.

Кроме этого, с 8 ноября начинали подкармливать птиц. Люди верили, что под видом птички могут скрываться ушедшие предки. Если птиц не накормить, то в ином мире можно прослыть жадиной и жестоким человеком. Следует отметить, что подкармливать птиц нужно вовремя, а именно тогда, когда они сами уже не могут найти себе пропитания, иначе пернатых можно закормить и они начнут лениться добывать пищу, что безусловно им навредит.

В Дмитриев день запрещено выяснять отношения и ругаться. Следует помнить, что души предков могут наблюдать за нами, а любые скандалы приносят им огорчения. По той же причине следует воздерживаться от сквернословия и не обижать других людей неуместными шутками, а также вынашивать план мести.

С 8 ноября необходимо особое внимание уделять одежде. При выходе на улицу следовало тепло одеваться. Считалось, что тот, кто будет пренебрегать этим правилом, приманит к себе злых духов – лихорадок, которые наведут на человека всевозможные недуги.

В старину Дмитриев день окончательно завершал сезон. Семья собиралась вместе и подводила итоги прошедшего года. Люди обсуждали свои успехи в разных сферах, делали выводы и составляли планы на следующий год.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com