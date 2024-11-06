Почему на Дедовские плачи запрещено класть хлеб на стол: народные приметы на 7 ноября 2024 года

В православном мире 7 ноября вспоминают праведную Тавифу Иоппийскую, а в народном календаре отмечают праздник Дедовские плачи. Согласно древним традициям, этот день посвящали воспоминаниям об ушедших в иной мир предках. Считается, что в этот день должен идти дождь, тем самым показывая, что и природа скорбит вместе с людьми.

По народным приметам, если день простоит сухим и солнечным, то зима будет суровая, морозная и снежная. А, если начнется снегопад, то в следующем сезоне жди большого урожая.

Что можно и нельзя делать 7 ноября

В этот день особые запреты налагались на тех, кто связал свою жизнь с торговым ремеслом. В Дедовские плачи торговцы старались не есть хлеб и даже не подавали его на стол. Также, они не меняли место продаж и не перевозили товар на другие торговые точки. Согласно поверьям, если пренебречь этими запретами. То можно потерять успех в делах и растерять всех покупателей.

Кроме этого, под строгий запрет попадал любой обман, а особенно если он касался сирот и малоимущих людей. Те, кто будет помогать бедным, обязательно сам обретет благополучие, а те люди, которые станут обижать сирот, рискуют потерять свою удачу.

Чтобы помянуть умерших родственников, вечером устраивали поминальную трапезу, на которую подавали любимые угощения ушедших предков. Также, было принято раздавать еду бедным, а на стол обязательно ставили лишнюю тарелку с едой. Она предназначалась для умерших душ и есть с нее было запрещено. На следующий день пищу с этой тарелки отдавали домашней скотине.

Сегодня день покаяния и поминовения

На Дедовские плачи следовало покаяться в своих грехах, но не плакать в перьевую подушку, так как негатив застрянет в перьях. Согласно поверьям, покаяние позволит войти в зиму с очищенной душой и светлыми помыслами. Считалось, что это обязательно поспособствует привлечению удачи, а успех в делах будет гарантирован.

Автор: Яна Лан

Фото: freepik.com